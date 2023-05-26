Чи можна заразитися глистами від сирого м'яса

Дівчина відчуває огиду. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Наразі в Україні виявлено біля 30 видів гельмінтів. Інфікування гельмінтами загалом відбувається від продуктів харчування, проте є й інші способи заразитися паразитами.

Про це повідомила гастроентерологиня Наталія Стельмах.

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Гельмінти (глисти) — паразитарні черви,які можуть вражати кишечник, печінку, жовчні шляхи, дихальні шляхи та інші органи і системи.

Дівчина миє яблука. Фото: Freepik

Причини зараження:

немиті руки,брудні нігті (після роботи з землею);

брудні овочі, фрукти, ягоди;

сире чи недостатньо термічно оброблене м’ясо;

при заковтуванні води під час купання у стоячих водоймах;

домашні тварини (кішки,собаки).

За словами лікаря після зараження гельмінтами з'являються симптоми, проте люди їх часто плутають з простудою чи отруєнням.

Клінічні симптоми:

болі в животі;

діарея/закреп;

нудота,блювання;

субфебрилітет;

анемія;

зниженнкя маси тіла (знижений апетит);

астенія(втома,слабкість);

хронічна кропив’янка;

анальний свербіж (при ентеробіозі-гострики);

тривалий кашель (токсокароз).

"Діагностика інфікування відбувається за аналізом калу на яйця гельмінтів (трикратна мікроскопія калу чи дослідження методом "parasep"). Для діагностики ентеробіозу — перианальний зішкріб. Аналіз крові на антитіла — лише для діагностики певних видів гельмінтів (токсокарозу, ехінококозу, трихенельозу)", — повідомила лікарка.

Домашній пис в озері. Фото: Freepik

Профілактика зараження:

дотримання правил гігієни;

не вживайте сиру воду;

достатня термічна обробка м’яса;

хто полюбляє суші- вживайте їх лише в перевірених місцях;

миття овочів, фруктів, ягід;

обстеження домашніх улюбленців на гельмінтоз, дегельмінтизація;

не купайтесь в невідомих водоймах.

Що не потрібно робити,коли ви інфіковані глистами

"Не потрібно "ганяти" глистів профілактично — багато хто любить таким займатись — не робіть цього. "Вживати" гарбузове насіння, часник, жовчогінні, гепатопротектори, активоване вугілля чи інші сорбенти — все це неефективно", — зауважила гастроентерологиня.

Людина цілує кота. Фото: Freepik

Міф про симптом зараження глистами

Скрегіт зубами (бруксизм) — дуже часто його пов’язують з глистами, але це лише міф. Це може свідчити про наявність неврологічних чи стоматологічних захворювань або після вживання медикаментів.

"Якщо в когось з членів сім’ї виявили ентеробіоз (гострики) — тоді лікується вся сім’я. Але це не стосується всіх інших видів гельмінтів. Що ж тоді робити? Перш за все звернутись до лікаря. Розпитавши вас достатньо, лікар зможе сформувати подальший ваш маршрут для виявлення причин ваших скарг", — зазначила Наталія Стельмах.

Оскільки симптоми при гельмінтозі є достатньо неспецифічними, тому необхідно виключати багато причин. При необхідності лікар призначить протигельмінтну терапію.

Раніше ми писали, що у пацієнта під час сканування тіла виявили сотні гельмінтів та дивний симптом, який привів його до лікарів.