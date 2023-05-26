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Лікарка розповіла про симптоми гельмінтозу

26 травня 2023 19:32
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна заразитися глистами від сирого м'яса
Дівчина відчуває огиду. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Наразі в Україні виявлено біля 30 видів гельмінтів. Інфікування гельмінтами загалом відбувається від продуктів харчування, проте є й інші способи заразитися паразитами. 

Про це повідомила гастроентерологиня Наталія Стельмах

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Гельмінти (глисти) — паразитарні черви,які можуть вражати кишечник, печінку, жовчні шляхи, дихальні шляхи та інші органи і системи. 

Дівчина миє яблука. Фото: Freepik

Причини зараження:

  • немиті руки,брудні нігті (після роботи з землею);
  • брудні овочі, фрукти, ягоди;
  • сире чи недостатньо термічно оброблене м’ясо;
  • при заковтуванні води під час купання у стоячих водоймах;
  • домашні тварини (кішки,собаки).

За словами лікаря після зараження гельмінтами з'являються симптоми, проте люди їх часто плутають з простудою чи отруєнням. 

Клінічні симптоми:

  • болі в животі;
  • діарея/закреп;
  • нудота,блювання;
  • субфебрилітет;
  • анемія;
  • зниженнкя маси тіла (знижений апетит);
  • астенія(втома,слабкість);
  • хронічна кропив’янка;
  • анальний свербіж (при ентеробіозі-гострики);
  • тривалий кашель (токсокароз).

"Діагностика інфікування відбувається за аналізом калу на яйця гельмінтів (трикратна мікроскопія калу чи дослідження методом "parasep"). Для діагностики ентеробіозу — перианальний зішкріб. Аналіз крові на антитіла — лише для діагностики певних видів гельмінтів (токсокарозу, ехінококозу, трихенельозу)", — повідомила лікарка. 

Домашній пис в озері. Фото: Freepik

Профілактика зараження:

  • дотримання правил гігієни;
  • не вживайте сиру воду;
  • достатня термічна обробка м’яса;
  • хто полюбляє суші- вживайте їх лише в перевірених місцях;
  • миття овочів, фруктів, ягід;
  • обстеження домашніх улюбленців на гельмінтоз, дегельмінтизація;
  • не купайтесь в невідомих водоймах.

Що не потрібно робити,коли ви інфіковані глистами

"Не потрібно "ганяти" глистів профілактично — багато хто любить таким займатись — не робіть цього. "Вживати" гарбузове насіння, часник, жовчогінні, гепатопротектори, активоване вугілля чи інші сорбенти — все це неефективно", — зауважила гастроентерологиня. 

Людина цілує кота. Фото: Freepik

Міф про симптом зараження глистами

Скрегіт зубами (бруксизм) — дуже часто його пов’язують з глистами, але це лише міф. Це може свідчити про наявність неврологічних чи стоматологічних захворювань або після вживання медикаментів.

"Якщо в когось з членів сім’ї виявили ентеробіоз (гострики) — тоді лікується вся сім’я. Але це не стосується всіх інших видів гельмінтів. Що ж тоді робити? Перш за все звернутись до лікаря. Розпитавши вас достатньо, лікар зможе сформувати подальший ваш маршрут для виявлення причин ваших скарг", — зазначила Наталія Стельмах.  

Оскільки симптоми при гельмінтозі є достатньо неспецифічними, тому необхідно  виключати багато причин. При необхідності лікар призначить протигельмінтну терапію.

Раніше ми писали, що у пацієнта під час сканування тіла виявили сотні гельмінтів та дивний симптом, який привів його до лікарів.

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