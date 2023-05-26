Чи можна заразитися глистами від сирого м'яса

Лікарка розповіла про симптоми гельмінтозу
Наразі в Україні виявлено біля 30 видів гельмінтів. Інфікування гельмінтами загалом відбувається від продуктів харчування, проте є й інші способи заразитися паразитами.
Про це повідомила гастроентерологиня Наталія Стельмах.
Гельмінти (глисти) — паразитарні черви,які можуть вражати кишечник, печінку, жовчні шляхи, дихальні шляхи та інші органи і системи.
Причини зараження:
- немиті руки,брудні нігті (після роботи з землею);
- брудні овочі, фрукти, ягоди;
- сире чи недостатньо термічно оброблене м’ясо;
- при заковтуванні води під час купання у стоячих водоймах;
- домашні тварини (кішки,собаки).
За словами лікаря після зараження гельмінтами з'являються симптоми, проте люди їх часто плутають з простудою чи отруєнням.
Клінічні симптоми:
- болі в животі;
- діарея/закреп;
- нудота,блювання;
- субфебрилітет;
- анемія;
- зниженнкя маси тіла (знижений апетит);
- астенія(втома,слабкість);
- хронічна кропив’янка;
- анальний свербіж (при ентеробіозі-гострики);
- тривалий кашель (токсокароз).
"Діагностика інфікування відбувається за аналізом калу на яйця гельмінтів (трикратна мікроскопія калу чи дослідження методом "parasep"). Для діагностики ентеробіозу — перианальний зішкріб. Аналіз крові на антитіла — лише для діагностики певних видів гельмінтів (токсокарозу, ехінококозу, трихенельозу)", — повідомила лікарка.
Профілактика зараження:
- дотримання правил гігієни;
- не вживайте сиру воду;
- достатня термічна обробка м’яса;
- хто полюбляє суші- вживайте їх лише в перевірених місцях;
- миття овочів, фруктів, ягід;
- обстеження домашніх улюбленців на гельмінтоз, дегельмінтизація;
- не купайтесь в невідомих водоймах.
Що не потрібно робити,коли ви інфіковані глистами
"Не потрібно "ганяти" глистів профілактично — багато хто любить таким займатись — не робіть цього. "Вживати" гарбузове насіння, часник, жовчогінні, гепатопротектори, активоване вугілля чи інші сорбенти — все це неефективно", — зауважила гастроентерологиня.
Міф про симптом зараження глистами
Скрегіт зубами (бруксизм) — дуже часто його пов’язують з глистами, але це лише міф. Це може свідчити про наявність неврологічних чи стоматологічних захворювань або після вживання медикаментів.
"Якщо в когось з членів сім’ї виявили ентеробіоз (гострики) — тоді лікується вся сім’я. Але це не стосується всіх інших видів гельмінтів. Що ж тоді робити? Перш за все звернутись до лікаря. Розпитавши вас достатньо, лікар зможе сформувати подальший ваш маршрут для виявлення причин ваших скарг", — зазначила Наталія Стельмах.
Оскільки симптоми при гельмінтозі є достатньо неспецифічними, тому необхідно виключати багато причин. При необхідності лікар призначить протигельмінтну терапію.
Раніше ми писали, що у пацієнта під час сканування тіла виявили сотні гельмінтів та дивний симптом, який привів його до лікарів.