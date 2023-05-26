Можно ли заразиться глистами от сырого мяса

Врач рассказала о симптомах гельминтоза
В настоящее время в Украине обнаружено около 30 видов гельминтов. Инфицирование гельминтами в целом происходит от продуктов питания, однако есть и другие способы заразиться паразитами.
Об этом сообщила гастроэнтеролог Наталья Стельмах.
Гельминты (глисты) — паразитарные черви, которые могут поражать кишечник, печень, желчные пути, дыхательные и другие органы и системы.
Причины заражения:
- немытые руки, грязные ногти (после работы с землей);
- грязные овощи, фрукты, ягоды;
- сырое или недостаточно термически обработанное мясо;
- при заглатывании воды при купании в стоячих водоемах;
- домашние животные (кошки, собаки).
По словам врача, после заражения гельминтами появляются симптомы, однако люди их часто путают с простудой или отравлением.
Клинические симптомы:
- боли в животе;
- диарея/запор;
- тошнота, рвота;
- субфебрилитет;
- анемия;
- снижения массы тела (сниженный аппетит);
- астения (усталость, слабость);
- хроническая крапивница;
- анальный зуд (при энтеробиозе-острицы);
- продолжительный кашель (токсокароз).
"Диагностика инфицирования происходит по анализу кала на яйца гельминтов (трехкратная микроскопия кала или исследование методом "parasep"). Для диагностики энтеробиоза — перианальный соскреб", — сообщила врач.
Профилактика заражения:
- соблюдение правил гигиены;
- не употребляйте сырую воду;
- достаточная термическая обработка мяса;
- кто любит суши- употребляйте их только в проверенных местах;
- мытье овощей, фруктов, ягод;
- обследование домашних любимцев гельминтозом, дегельминтизация;
- не купайтесь в неизвестных водоемах.
Что не нужно делать, когда вы инфицированы глистами
"Не нужно "гонять" глистов профилактически - многие любят таким заниматься — не делайте этого. "Употреблять" тыквенные семена, чеснок, желчегонные, гепатопротекторы, активированные угли или другие сорбенты — все это неэффективно", — отметила гастроэнтеролог.
Миф о симптоме заражения глистами
Скрежет зубами (бруксизм) — очень часто его связывают с глистами, но это только миф. Это может свидетельствовать о наличии неврологических или стоматологических заболеваний или после применения медикаментов.
"Если у кого-то из членов семьи обнаружили энтеробиоз (острицы) — тогда лечится вся семья. Но это не касается всех других видов гельминтов. Что же тогда делать? Прежде всего обратиться к врачу. Расспросив вас достаточно, врач сможет сформировать дальнейший ваш маршрут для выявления причин ваших жалоб", — отметила Наталья Стельмах.
Поскольку симптомы при гельминтозе достаточно неспецифичны, поэтому необходимо исключать много причин. При необходимости врач назначит противогельминтную терапию.
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