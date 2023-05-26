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Врач рассказала о симптомах гельминтоза

26 мая 2023 19:32
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Можно ли заразиться глистами от сырого мяса
Девушка испытывает отвращение. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В настоящее время в Украине обнаружено около 30 видов гельминтов. Инфицирование гельминтами в целом происходит от продуктов питания, однако есть и другие способы заразиться паразитами.

Об этом сообщила гастроэнтеролог Наталья Стельмах.

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Гельминты (глисты) — паразитарные черви, которые могут поражать кишечник, печень, желчные пути, дыхательные и другие органы и системы.

Девушка моет яблоки. Фото: Freepik

Причины заражения:

  • немытые руки, грязные ногти (после работы с землей);
  • грязные овощи, фрукты, ягоды;
  • сырое или недостаточно термически обработанное мясо;
  • при заглатывании воды при купании в стоячих водоемах;
  • домашние животные (кошки, собаки).

По словам врача, после заражения гельминтами появляются симптомы, однако люди их часто путают с простудой или отравлением.

Клинические симптомы:

  • боли в животе;
  • диарея/запор;
  • тошнота, рвота;
  • субфебрилитет;
  • анемия;
  • снижения массы тела (сниженный аппетит);
  • астения (усталость, слабость);
  • хроническая крапивница;
  • анальный зуд (при энтеробиозе-острицы);
  • продолжительный кашель (токсокароз).

"Диагностика инфицирования происходит по анализу кала на яйца гельминтов (трехкратная микроскопия кала или исследование методом "parasep"). Для диагностики энтеробиоза — перианальный соскреб", — сообщила врач.

Домашняя письма в озере. Фото: Freepik

Профилактика заражения:

  • соблюдение правил гигиены;
  • не употребляйте сырую воду;
  • достаточная термическая обработка мяса;
  • кто любит суши- употребляйте их только в проверенных местах;
  • мытье овощей, фруктов, ягод;
  • обследование домашних любимцев гельминтозом, дегельминтизация;
  • не купайтесь в неизвестных водоемах.

Что не нужно делать, когда вы инфицированы глистами

"Не нужно "гонять" глистов профилактически - многие любят таким заниматься  не делайте этого. "Употреблять" тыквенные семена, чеснок, желчегонные, гепатопротекторы, активированные угли или другие сорбенты  все это неэффективно",  отметила гастроэнтеролог.

Человек целует кошку. Фото: Freepik

Миф о симптоме заражения глистами

Скрежет зубами (бруксизм) — очень часто его связывают с глистами, но это только миф. Это может свидетельствовать о наличии неврологических или стоматологических заболеваний или после применения медикаментов.

"Если у кого-то из членов семьи обнаружили энтеробиоз (острицы) — тогда лечится вся семья. Но это не касается всех других видов гельминтов. Что же тогда делать? Прежде всего обратиться к врачу. Расспросив вас достаточно, врач сможет сформировать дальнейший ваш маршрут для выявления причин ваших жалоб" отметила Наталья Стельмах.

Поскольку симптомы при гельминтозе достаточно неспецифичны, поэтому необходимо исключать много причин. При необходимости врач назначит противогельминтную терапию.

Ранее мы писали, что у пациента при сканировании тела выявили сотни гельминтов и странный симптом, который привел его к врачам.

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