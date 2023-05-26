Можно ли заразиться глистами от сырого мяса

Девушка испытывает отвращение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В настоящее время в Украине обнаружено около 30 видов гельминтов. Инфицирование гельминтами в целом происходит от продуктов питания, однако есть и другие способы заразиться паразитами.

Об этом сообщила гастроэнтеролог Наталья Стельмах.

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Девушка моет яблоки. Фото: Freepik

Причины заражения:

немытые руки, грязные ногти (после работы с землей);

грязные овощи, фрукты, ягоды;

сырое или недостаточно термически обработанное мясо;

при заглатывании воды при купании в стоячих водоемах;

домашние животные (кошки, собаки).

По словам врача, после заражения гельминтами появляются симптомы, однако люди их часто путают с простудой или отравлением.

Клинические симптомы:

боли в животе;

диарея/запор;

тошнота, рвота;

субфебрилитет;

анемия;

снижения массы тела (сниженный аппетит);

астения (усталость, слабость);

хроническая крапивница;

анальный зуд (при энтеробиозе-острицы);

продолжительный кашель (токсокароз).

"Диагностика инфицирования происходит по анализу кала на яйца гельминтов (трехкратная микроскопия кала или исследование методом "parasep"). Для диагностики энтеробиоза — перианальный соскреб", — сообщила врач.

Домашняя письма в озере. Фото: Freepik

Профилактика заражения:

соблюдение правил гигиены;

не употребляйте сырую воду;

достаточная термическая обработка мяса;

кто любит суши- употребляйте их только в проверенных местах;

мытье овощей, фруктов, ягод;

обследование домашних любимцев гельминтозом, дегельминтизация;

не купайтесь в неизвестных водоемах.

Что не нужно делать, когда вы инфицированы глистами

"Не нужно "гонять" глистов профилактически - многие любят таким заниматься — не делайте этого. "Употреблять" тыквенные семена, чеснок, желчегонные, гепатопротекторы, активированные угли или другие сорбенты — все это неэффективно", — отметила гастроэнтеролог.

Человек целует кошку. Фото: Freepik

Миф о симптоме заражения глистами

Скрежет зубами (бруксизм) — очень часто его связывают с глистами, но это только миф. Это может свидетельствовать о наличии неврологических или стоматологических заболеваний или после применения медикаментов.

"Если у кого-то из членов семьи обнаружили энтеробиоз (острицы) — тогда лечится вся семья. Но это не касается всех других видов гельминтов. Что же тогда делать? Прежде всего обратиться к врачу. Расспросив вас достаточно, врач сможет сформировать дальнейший ваш маршрут для выявления причин ваших жалоб", — отметила Наталья Стельмах.

Поскольку симптомы при гельминтозе достаточно неспецифичны, поэтому необходимо исключать много причин. При необходимости врач назначит противогельминтную терапию.

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