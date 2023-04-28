Лікар пояснила, для кого неминуча сивина

Жінка з сивим волоссям. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Для більшості з нас сивина неминуча - до 23% людей до 50 років посивіють наполовину. Винуватець всьому є ген IRF4 через який і сивіє волосся. При цьому на гени припадає лише близько 30% посідання.

Про це повідомила професор Анастасія Білоус.

Читайте також:

Факти про сивину:

Однояйцеві близнюки сивіють в одному віці з однаковою частотою та характером;

70% сивих — довкілля, спосіб життя, окислювальний стрес або передчасне старіння організму, порушення власної детоксикаційної функції;

З віком пігментоутворюючі клітини волосся (меланоцити) помирають;

Сивина — це поступовий процес.

Волосся сивіє поступово. Фото: Pexels

"Сиве волосся насправді прозоре, але воно може виглядати білим, сірим або сріблястим на тлі іншого волосся або як на нього падає світло. При цьому натуральний колір вашого волосся не впливає на ймовірність появи сивини, на темних помітніше. Дослідження показали підвищені маркери окислювального стресу у тих, хто передчасно посивів (вік до 30 років)", — додала лікарка.

Вплив стресу на сивіння волосся

"Стрес сам по собі не причина посидіння, але може призвести до більшої кількості сивини зазвичай через посилення окислення, запалення. Стрес може викликати логічну алопецію, через яке ваше волосся випадає втричі швидше, ніж зазвичай і може втрачати пігмент", — зазначила Анастасія Білоус.

Також нестача вітаміну B12 є одним із найпоширеніших дефіцитів, пов'язаних із передчасним посивенням. Відзначено дефіцити у посивілих (Вітамін Д, Залізо, Цинк, Вітамін В5). Гіпертиреоз та гіпотиреоз можуть викликати раннє посивіння.

Лікарка додала, що шкідливі звички також можуть на передчасне посивіння волосся. Куріння звужує кровоносні судини, зменшується приплив крові до волосяних фолікулів Відбувається токсична поразка волосяних фолікулів росту сивого волосся.

Чоловік з сивою бородою. Фото: Pexels

Ще кілька цікавих фактів про сиве волосся:

Сиве волосся, на тлі стресу, може повернутися до свого початкового кольору, якщо усунути фактор стресу;

Перебування на сонці, забруднення навколишнього середовища та деякі хімічні речовини (наприклад, у фарбах для волосся) також впливають на волосся;

Якщо на бороді є не симетричні ділянки, то швидше за все цей процес не обумовлений генетикою.

Раніше ми писали чому у вас може сивіти волосся, вчені заявили про сенсаційне відкриття.