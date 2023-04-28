Из-за чего волосы могут рано седеть

Женщина с седыми волосами. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Для большинства из нас седина неизбежна — до 23% людей к 50 годам поседеют наполовину. Виновник всему является ген IRF4 из-за которого и седеют волосы. При этом на гены приходится только около 30 % поседения.

Об этом сообщила доктор Анастасия Белоус.

Читайте также:

Факты о седине:

Однояйцевые близнецы седеют в одном возрасте с одинаковой частотой и характером;

70 % седых — окружающая среда, образ жизни, окислительный стресс или преждевременное старение организма, нарушение собственной детоксикационной функции;

С возрастом пигментообразующие клетки волос (меланоциты) умирают;

Седина — это постепенный процесс.

Волосы седеют постепенно. Фото: Pexels

"Седые волосы на самом деле прозрачные, но они могут выглядеть белыми, серыми или серебристыми на фоне остальных волос или как на них падает свет. При этом натуральный цвет ваших волос не влияет на вероятность появления седины, на тёмных заметнее. Исследования показали повышенные маркеры окислительного стресса у тех, кто преждевременно поседел (возраст до 30 лет)", — добавила врач.

Влияние стресса на седение волос

"Стресс сам по себе не причина поседения, но может привести к большему количеству седины как правило из-за усиления окисления, воспаления. Стресс может вызвать телогенную алопецию, из-за которого ваши волосы выпадают в три раза быстрее, чем обычно и могут терять пигмент", — отметила Анастасия Белоус.

Также недостаток витамина B12 является одним из наиболее распространенных дефицитов, связанных с преждевременным поседением. Отмечены дефициты у поседевших (Витамин Д, Железо, Цинк, Витамин В5). Гипертиреоз и гипотиреоз, могут вызывать раннее поседение.

Врач добавила, что вредные привычки также могут оказывать на преждевременное поседение волос. Курение сужает кровеносные сосуды, уменьшается приток крови к волосяным фолликулам Происходит токсическое поражение волосяных фолликулов росту седых волос.

Мужчина с седой бородой. Фото: Pexels

Еще несколько интересных фактов о седых волосах:

Седые волосы, на фоне стресса, могут вернуться к своему первоначальному цвету, если устранить фактор стресса;

Пребывание на солнце, загрязнение окружающей среды и некоторые химические вещества (например в красках для волос) также оказывают влияние на волосы;

Если на бороде есть не симметричные участки поседения, то скорее всего этот процесс не обусловлен генетикой.

Ранее мы писали почему у вас могут седеть волосы, ученые заявили о сенсационном открытии.