Як позбутися полінозу

Комаровський розповів, як вилікувати сезонну алергію
Багато людей переконані в тому, що знають з чим пов'язана їхня сезонна алергія. Але така впевненість найчастіше є оманою.
Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.
Сезонна алергія найчастіше пов'язана з пилком рослин, що переноситься вітром. Якщо рослина сильно пахне, то таким чином ця рослина приваблює комах. Визначити точно, на що у вас алергія можна лише сучасними алергопробами.
"Ймовірність того, що у вас чи вашої дитини буде сезонна алергія прямо пов'язана з способом життя. У міських дітей сезонна алергія зустрічається набагато частіше, ніж у дітей сільський", — зазначив лікар.
Лікування алергії
"Лікування буває фармакологічне і не фармакологічне. Є декілька видів ліків, так звані топічні стероїди, які наносяться на слизові оболонки, є також антигістамінні препарати. Тим не менш на сьогодні, хто старше п'яти років, стандартом лікування є асіт терапія. Суть цього лікування, коли ми чітко знаємо, на що алергія і дитині або дорослому вводяться мікродози алергену і організм таким чином тренується і перестає реагувати на алерген", — зазначив Євген Комаровський.
Профілактика без ліків
Підготовка приміщення
Потрібно підготувати ваше житло. Ви повинні бути впевнені, що всі зв'язки з вулицею герметично закриваються, але при цьому є система вентиляції, до складу якої входить особливі фільтри.
Температура та вологість повітря
Правильні параметри температури та вологості повітря багаторазово зменшують як вираженість алергії, так і саму ймовірність розвитку полінозу. Температура приміщення має бути від 18 до 22 градусів, вологість від 40 до 60%. Саме за такої вологості алергени осідають, а не перебувають у повітрі.
Вазелін
Перебуваючи на свіжому повітрі, використовуйте вазелін, який можна нанести на область ніздрів. Частина пилку прилипатиме до вазеліну.
Засоби захисту
Носіть сонцезахисні окуляри, це зменшить контакт пилку зі слизової оболонки очей.
Душ після вулиці
Відразу ж після приходу додому, важливо зняти одяг, у якому ви прийшли і прийняти душ.
Вологе прибирання
Дуже важливо робити вологе прибирання і позбавлятися алергенів. При цьому зверніть увагу на якість пилососа, іноді він може тільки сильніше розганяти пил.
Домашні тварини
Обмежтеся контактом з алергеном. Якщо у вас є домашні тварини, їх також необхідно купати, щоб змити алергени, які могли осісти під час прогулянки на вулиці.
Відмова від куріння
Пам'ятайте, що куріння посилює будь-яку сезонну алергію
Раніше ми писали, що лікарі розповіли, що симптоми сезонної алергії схожі на інші захворювання.