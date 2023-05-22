Як позбутися полінозу

Доктор Евгеній Комаровський. Фото: Прес служба Євгена Комаровського

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато людей переконані в тому, що знають з чим пов'язана їхня сезонна алергія. Але така впевненість найчастіше є оманою.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Сезонна алергія найчастіше пов'язана з пилком рослин, що переноситься вітром. Якщо рослина сильно пахне, то таким чином ця рослина приваблює комах. Визначити точно, на що у вас алергія можна лише сучасними алергопробами.

Чоловік відчуває симптоми алергії. Фото: Freepik

"Ймовірність того, що у вас чи вашої дитини буде сезонна алергія прямо пов'язана з способом життя. У міських дітей сезонна алергія зустрічається набагато частіше, ніж у дітей сільський", — зазначив лікар.

Лікування алергії

"Лікування буває фармакологічне і не фармакологічне. Є декілька видів ліків, так звані топічні стероїди, які наносяться на слизові оболонки, є також антигістамінні препарати. Тим не менш на сьогодні, хто старше п'яти років, стандартом лікування є асіт терапія. Суть цього лікування, коли ми чітко знаємо, на що алергія і дитині або дорослому вводяться мікродози алергену і організм таким чином тренується і перестає реагувати на алерген", — зазначив Євген Комаровський.

Профілактика без ліків

Симптоми алергії. Фото: Freepik

Підготовка приміщення

Потрібно підготувати ваше житло. Ви повинні бути впевнені, що всі зв'язки з вулицею герметично закриваються, але при цьому є система вентиляції, до складу якої входить особливі фільтри.

Температура та вологість повітря

Правильні параметри температури та вологості повітря багаторазово зменшують як вираженість алергії, так і саму ймовірність розвитку полінозу. Температура приміщення має бути від 18 до 22 градусів, вологість від 40 до 60%. Саме за такої вологості алергени осідають, а не перебувають у повітрі.

Вазелін

Перебуваючи на свіжому повітрі, використовуйте вазелін, який можна нанести на область ніздрів. Частина пилку прилипатиме до вазеліну.

Симптоми алергії. Фото: Freepik

Засоби захисту

Носіть сонцезахисні окуляри, це зменшить контакт пилку зі слизової оболонки очей.

Ілюстрація сезонної алергії. Фото: Freepik

Душ після вулиці

Відразу ж після приходу додому, важливо зняти одяг, у якому ви прийшли і прийняти душ.

Вологе прибирання

Дуже важливо робити вологе прибирання і позбавлятися алергенів. При цьому зверніть увагу на якість пилососа, іноді він може тільки сильніше розганяти пил.

Домашні тварини

Обмежтеся контактом з алергеном. Якщо у вас є домашні тварини, їх також необхідно купати, щоб змити алергени, які могли осісти під час прогулянки на вулиці.

Дівчина з собакою. Фото: Freepik

Відмова від куріння

Пам'ятайте, що куріння посилює будь-яку сезонну алергію

Раніше ми писали, що лікарі розповіли, що симптоми сезонної алергії схожі на інші захворювання.