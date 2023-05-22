Как избавиться от поллиноза

Доктор Евгений Комаровский. Фото: Прес служба Евгения Комаровского

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие люди убеждены в том, что знают с чем связана их сезонная аллергия. Но такая уверенность чаще всего является заблуждением.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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Сезонная аллергия чаще всего связана с пыльцой растений, которая переносится ветром. Если растение сильно пахнет, то таким образом это растение привлекает насекомых. Определить точно, на что у вас аллергия можно только современными аллергопробами.

Мужчина испытывает симптомы аллергии. Фото: Freepik

"Вероятность того, что у вас или вашего ребенка будет сезонная аллергия прямо связана с образом жизни. У городских детей сезонная аллергия встречается намного чаще, чем у детей сельский", — отметил врач.

Лечение аллергии

"Лечение бывает фармакологическое и не фармакологическое. Есть несколько видом лекарств, так называемые топические стероиды, которые наносятся на слизистые оболочки, есть также антигистаминные препараты. Тем не менее на сегодня, кто старше пяти лет, стандартом лечения является асит терапия. Суть этого лечения, когда мы четко знаем на что аллергия и ребенку или взрослому вводятся микродозы аллергена и организм таким образом тренируется и перестает реагировать на аллерген", — отметил Евгений Комаровский.

Профилактика без лекарств

Симптомы аллергии. Фото: Freepik

Подготовка помещения

Необходимо подготовить ваше жилище. Вы должны быть уверены в том, что все связи с улицей герметично закрываются, но при этом есть работающая система вентиляции в состав которой входит особые фильтры.

Температура и влажность воздуха

Правильные параметры температуры и влажности воздуха многократно уменьшают, как выраженность аллергии, так и саму вероятность развития поллиноза. Температура помещения должны быть от 18 до 22 градусов, влажность от 40 до 60%. Именно при такой влажности аллергены оседают, а не находятся в воздухе.

Вазелин

Находясь на свежем воздухе используйте вазелин, который можно нанести на область ноздрей. Часть пыльцы будет прилипать к вазелину.

Симптомы аллергии. Фото: Freepik

Средства защиты

Носите солнцезащитные очки, это уменьшит контакт пыльцы со слизистой оболочки глаз.

Иллюстрация сезонной аллергии. Фото: Freepik

Душ после улицы

Сразу же по приходу домой, важно снять одежду в которой вы пришли и принять душ.

Влажная уборка

Очень важно делать влажную уборку и избавляться от аллергенов. При этом обратите внимание на качеству пылесоса, иногда он может только сильнее разгонять пыль.

Домашние животные

Ограничьтесь от контакта с аллергеном. Если у вас есть домашние животные, их также необходимо купать, чтобы смыть аллергены, которые могли осесть во время прогулки на улице.

Девушка с собакой. Фото: Freepik

Отказ от курения

Помните, что курение усиливает любую сезонную аллергию

Ранее мы писали, что врачи рассказали, что симптомы сезонной аллергии похожи на другие заболевания.