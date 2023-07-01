Комаровський пояснив, чи взагалі потрібно пити йодид калію

Лікар Євген Комаровський. Фото: google.com

Лікар Євген Комаровський розповів, чи варто приймати йодид калію тоді, коли радіаційного викиду немає. Також він пояснив, як правильно вживати препарат і чим можна його замінити.

Про це він розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

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Чи потрібно приймати йодид калію

Зазначається, що калій йодид приймають тільки за вказівкою уповноважених органів державної влади, коли виникає загроза викиду радіоактивного йоду.

У разі вибуху на Запорізькій АЕС, коли реактори зупинені ще в вересні 2022 року і викид радіоактивного йоду неможливий, приймати йодні препарати не потрібно. Однак, в аптечці повинен бути калій йодид.

Як вживати калій йодид при радіації

Комаровський зазначив, що доза варіюється залежно від віку. А одна таблетка калію йодиду має 250 мг йоду.

Тому залежно від віку калій йодид вживають так:

від 13 до 40 років — необхідно 125 мг йоду, або 1/2 таблетки;

від 3 до 12 років — 62,5 мг йоду, це 1/4 таблетки;

від 1 місяця до 3 років — 32 мг йоду, це 1/8 таблетки.

Для дітей віком до 1 місяця потрібно 16 мг йоду, або 1/16 таблетки.

Кому не можна вживати та чим можна замінити калій йодид

Лікар не рекомендує людям старше 40 років приймати препарати йоду. У цьому віці обмін речовин в щитоподібній залозі протікає повільніше, тому накопичення небезпечної кількості йоду є неможливим. Таблетка може навіть принести більше шкоди, ніж користі.

За словами Комаровського, в аптечці завжди мають бути калій йодид, лікарська маска, натрію альгінат і алюмінію гідроксид.

Зазначається, що натрію альгінат і алюмінію гідроксид допомагають нейтралізувати радіонукліди й знижують ризик їх потрапляння з шлунка до крові.

Нагадаємо, що багато українців поводять себе панічно, коли читають інформацію щодо можливої аварії, яку можуть влаштувати окупанти, на ЗАЕС. Хтось купує бахіли або ж "захисні костюми", інші — респіратори для будівництва, а більшість взагалі намагається дізнатися про йод та калій йодид.

Також ми писали, що доктор Євген Комаровський пояснив, чим відрізняються йодовмісні препарати для застосування при йодному дефіциті від тих, що використовуються при радіаційних аваріях. Він також закликав працівників аптек бути пильними та пояснювати людям про цю різницю.