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Комаровский объяснил, нужно ли вообще пить йодид калия

1 июля 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Комаровский объяснил, нужно ли вообще пить йодид калия
Врач Евгений Комаровский. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Врач Евгений Комаровский рассказал, следует ли принимать йодид калия тогда, когда радиационного выброса нет. Также он объяснил, как правильно употреблять препарат и чем можно его заменить.

Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

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Нужно ли принимать йодид калия

Отмечается, что йодид калия принимают только по указанию уполномоченных органов государственной власти, когда возникает угроза выброса радиоактивного йода.

При взрыве на Запорожской АЭС, когда реакторы остановлены еще в сентябре 2022 года и выброс радиоактивного йода невозможен, принимать йодные препараты не нужно. Однако в аптечке должен быть калий йодид.

Как употреблять калий йодид при радиации

Комаровский отметил, что доза варьируется в зависимости от возраста. А одна таблетка йодида калия имеет 250 мг йода.

Поэтому в зависимости от возраста йодид калия употребляют так:

  • от 13 до 40 лет — необходимо 125 мг йода, или 1/2 таблетки;
  • от 3 до 12 лет — 62,5 мг йода, это 1/4 таблетки;
  • от 1 месяца до 3 лет — 32 мг йода, это 1/8 таблетки.

Для детей до 1 месяца требуется 16 мг йода, или 1/16 таблетки.

Кому нельзя употреблять и чем заменить калий йодид

Врач не рекомендует людям старше 40 лет принимать препараты йода. В этом возрасте обмен веществ в щитовидной железе протекает медленнее, поэтому накопление опасного количества йода невозможно. Таблетка может даже принести больше вреда, чем пользы.

По словам Комаровского, в аптечке всегда должны быть калий йодид, лекарственная маска, альгинат натрия и гидроксид алюминия.

Отмечается, что натрия альгинат и алюминия гидроксид помогают нейтрализовать радионуклиды и снижают риск попадания их из желудка в кровь.

Напомним, что многие украинцы ведут себя панически, когда читают информацию о возможной аварии, которую могут устроить оккупанты, на ЗАЭС. Кто-то покупает бахилы или же "защитные костюмы", другие респираторы для строительства, а большинство вообще пытается узнать больше про йод и калий йодид.

Также мы писали, что доктор Евгений Комаровский объяснил, чем отличаются йодосодержащие препараты для применения при йодном дефиците от используемых при радиационных авариях. Он также призвал работников аптек быть внимательными и объяснять людям об этой разнице.

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