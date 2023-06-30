Медики пояснили, чому українцям зараз не потрібно пити йод

Прийом ліків. Фото: google.com

Багато українців поводять себе панічно, коли читають інформацію щодо можливої аварії, яку можуть влаштувати окупанти, на ЗАЕС. Хтось купує бахіли або ж "захисні костюми", інші респіратори для будівництва, а більшість взагалі намагається дізнатися про йод та калій йодид.

Про те, чому українці зараз не мають робити йодопрофілактику, розповів головний лікар діагностичного медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький, пише "УНІАН".

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Не всім можна вживати йод

За словами лікаря, препарати йоду потрібно вживати тільки в окремих випадках в конкретних дозах та тільки деяким групам людей.

"Як лікар, який має практику й приймає багато пацієнтів, зауважу, що безконтрольне вживання таких препаратів — мова і про таблетовані препарати йоду, і про його розчини — є небезпечним. Це може дуже нашкодити організму: викликати серйозні опіки слизової та отруєння. А багатьом людям препарати йоду взагалі протипоказані", — зазначив Жиравецький.

Кому не варто вживати калій йодид:

людям віком від сорока років,

людям з видаленою щитоподібною залозою,

якщо людина має алергію на компоненти препарату, захворювання щитоподібної залози, дерматологічні захворювання.

Чи потрібно зараз вживати йод

За інформацією Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, станом на сьогодні немає жодних підстав для вживання препаратів йоду.

"Ба більше, ні один зі сценаріїв подій, які можуть відбутись на Запорізькій АЕС, не потребує проведення йодопрофілактики — насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення. Тобто це має сенс лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм", — додав лікар.

Спеціалісти стверджують, що радіоактивний йод може утворюватися лише під час потужної роботи енергоблока, на ЗАЕС цього зараз немає.

Коли потрібно приймати препарати йоду

Також у Міністерстві охорони здоров'я України звернулися до жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС та порадили, як використовувати калій йодид.

Після спеціального оповіщення, його варто прийняти "за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням "хмари" та через 6 годин після нього".

"Не рекомендуємо приймання препарату через 24 годин після надходження хмари", — пояснили в МОЗ.

"Простими словами, якщо потреба вживати йодопрепарати й з’явиться, то приймати калій йодид варто буде лише окремим категоріям людей, і лише після того, як вони отримують відповідні вказівки. До речі, це стосується будь-яких дій у разі небезпеки на ЗАЕС: спочатку повідомлення — потім відповідна реакція на нього. Не займайтесь самолікуванням, яке може зашкодити, і будьте здорові!", — наголосив фахівець.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Київ не буде мати наслідків, якщо Росія вдасться до теракту на Запорізькій АЕС. В разі аварії треба дотримуватися чітких рекомендацій.