Медики объяснили, почему украинцам сейчас не нужно пить йод

Прием лекарства. Фото: google.com

Многие украинцы ведут себя панически, когда читают информацию о возможной аварии, которую могут устроить оккупанты, на ЗАЭС. Кто-то покупает бахилы или же "защитные костюмы", другие респираторы для строительства, а большинство вообще пытается узнать йод и калий йодид.

О том, почему украинцы сейчас не должны делать йодопрофилактику, рассказал главный врач диагностического медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий, пишет "УНИАН".

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Не всем можно употреблять йод

По словам врача, препараты йода нужно употреблять только в редких случаях в конкретных дозах и только некоторым группам людей.

"Как врач, который имеет практику и принимает много пациентов, замечу, что бесконтрольное употребление таких препаратов — речь и о таблетированных препаратах йода, и о его растворах — опасно. Это может очень навредить организму: вызвать серьезные ожоги слизистой и отравления. А многим людям препараты йода вообще противопоказаны", — отметил Жиравецкий.

Кому не стоит употреблять калий йодид:

людям в возрасте от сорока лет,

людям с удаленной щитовидной железой,

если у человека аллергия на компоненты препарата, заболевания щитовидной железы, дерматологические заболевания.

Нужно ли сейчас употреблять йод

По информации Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, по состоянию на сегодняшний день нет никаких оснований для употребления препаратов йода.

"Более того, ни один из сценариев событий, которые могут произойти на Запорожской АЭС, не требует проведения йодопрофилактики — насыщения щитовидной железы стабильным йодом для предотвращения поглощения ею радиоактивных изотопов йода и предупреждения ее облучения. поступление радиоактивного йода в организм", — добавил врач.

Специалисты утверждают, что радиоактивный йод может образовываться только при мощной работе энергоблока, на ЗАЭС этого сейчас нет.

Когда нужно принимать препараты йода

Также в Министерстве здравоохранения Украины обратились к жителям 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС и посоветовали, как использовать калий йодид.

После специального оповещения его следует принять "за шесть и менее часов до поступления радиоактивного облака, однако калий йодид остается эффективным одновременно с поступлением "облака" и через 6 часов после него".

"Не рекомендуем прием препарата через 24 часа после поступления облака" , — объяснили в Минздраве.

"Простыми словами, если потребность употреблять йодопрепараты и появится, то принимать йодид калий стоит будет лишь отдельным категориям людей, и только после того, как они получают соответствующие указания. Кстати, это касается любых действий в случае опасности на ЗАЭС: сначала сообщение — затем ответная реакция на него. Не занимайтесь самолечением, которое может повредить, и будьте здоровы!", — подчеркнул специалист.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Киев не будет иметь последствий, если Россия сделает теракт на Запорожской АЭС. В случае аварии следует соблюдать четкие рекомендации.