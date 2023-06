Чи можна замінити вершкове масло в рецепті

Випікати солодощі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Ми всі через це проходили, ви знаходите ідеальний рецепт, дістаєте всі інгредієнти, але потім розумієте, що чогось критично важливого не вистачає — у вас закінчилося вершкове масло. На щастя, існує безліч альтернативних інгредієнтів, якими можна замінити вершкове масло в кулінарії та випічці, і які зроблять кінцевий результат того, що ви готуєте, таким же смачним.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Читайте також:

Вершкове масло — це клей, що скріплює багато рецептів, і є основним інгредієнтом, який доповнює і покращує текстуру та смак усіх ваших улюблених страв. Хоча вершкове масло є важливим компонентом для багатьох рецептів, воно не завжди є найкориснішим для здоров'я варіантом.

Оливкова олія

Хоча оливкова олія та вершкове масло мають приблизно однакову кількість калорій, поживна перевага оливкової олії зумовлена відсутністю холестерину та меншим вмістом жирів.

Оливкова олія. Фото: Freepik

"Оливкова олія — це корисний для серця варіант, який можна використовувати замість вершкового масла в пікантних стравах і навіть у деяких рецептах випічки. Тільки пам'ятайте про різницю у смакових характеристиках різних видів оливкової олії. Згідно з Paleo Pantry, оскільки легка оливкова олія вже була нагріта, вона з меншою ймовірністю перекриє смак вашої страви, ніж звичайна або оливкова олія першого холодного віджиму", — йдеться в повідомленні.

Кокосова олія

Якщо ви шукаєте щось солодке і водночас м'яке, схоже за текстурою на вершкове масло, кокосова олія — чудовий замінник вершкового масла.

Кокосова олія. Фото: Freepik

"Наступного разу, коли ви будете пекти шоколадне печиво або запікати солодку картоплю з брюссельською капустою, спробуйте цей замінник вершкового масла", — додали експерти.

Яблучне пюре

Завдяки своїй текстурі та яскравому, але тонкому смаку, яблучне пюре — чудова низькокалорійна заміна вершковому маслу, яка надає стравам певної вологості, не перевантажуючи їх зайвими жирами.

Яблучне пюре. Фото: Freepik

Використовуйте несолодке яблучне пюре замість вершкового масла, щоб покращити випічку, булочи з корицею та іншому хлібі.

Авокадо

Ще один корисний для серця варіант, багатий на омега-3 жирні кислоти, авокадо — чудова альтернатива вершковому маслу для будь-якого рецепту, де ви хочете отримати кремоподібну текстуру.

Авокадо на столі. Фото: Freepik

Це також чудовий варіант, коли вам хочеться солодких десертів, таких як тістечка або печиво, але при цьому ви не повинні забувати про рівень холестерину в крові. Згідно з Каліфорнійським авокадо, авокадо можна легко замінити вершковим маслом у співвідношенні.

Бананове пюре

Бананове пюре — це зручна низькокалорійна заміна вершковому маслу, яка додасть солодкості, вологи та калію, а також покращить ваші рецепти випічки.

Бананове пюре. Фото: Freepik

Хоча класичним варіантом використання цієї замінника вершкового масла є млинці, воно також чудово підходить для кексів, хлібного пудингу та будь-якої іншої солодкої випічки.

Грецький йогурт

Грецький йогурт — це нежирний варіант, який можна використовувати замість вершкового масла в рецептах випічки

Грецький йогурт. Фото: Freepik

Вершковий, густий, смачний йогурт — чудовий спосіб додати випічці білка, кальцію, вітамінів B6 і B12. Цей спосіб заміни вершкового масла ідеально підійде для стопки пишних млинців на сніданок.

Арахісове масло

Якщо у вас закінчилося вершкове масло і ви хочете додати випічці більш горіхового смаку, арахісове масло — ідеальний варіант.

Арахісова масло. Фото: Freepik

Спробуйте використати цей замінник масла наступного разу, коли будете готувати шоколадне печиво або тістечка, щоб отримати смачні ласощі без вершкового масла.

Раніше ми писали, що дієтологи назвали найкращі напої для потенції.