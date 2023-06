Можно ли заменить сливочное масло в рецепте

Выпекать сладости. Фото: Freepik

Мы все через это проходили, вы находите идеальный рецепт, достаете все ингредиенты, но потом понимаете, что чего-то критически важного не хватает — у вас закончилось сливочное масло. К счастью существует множество альтернативных ингредиентов, которыми можно заменить сливочное масло в кулинарии и выпечке, и которые сделают конечный результат того, что вы готовите, таким же вкусным.

Сливочное масло — это клей, скрепляющий много рецептов, и являющийся основным ингредиентом, который дополняет и улучшает текстуру и вкус всех ваших любимых блюд. Хотя сливочное масло является важным компонентом для многих рецептов, оно не всегда является наиболее полезным для здоровья вариантом.

Оливковое масло

Хотя оливковое масло и сливочное масло имеют примерно одинаковое количество калорий, питательное преимущество оливкового масла обусловлено отсутствием холестерина и меньшим содержанием жиров.

"Оливковое масло — это полезный для сердца вариант, который можно использовать вместо сливочного масла в пикантных блюдах и даже в некоторых рецептах выпечки. Только помните о разнице в вкусовых характеристиках разных видов оливкового масла. Согласно Paleo Pantry, поскольку легкое оливковое масло уже была нагрета, она с меньшей вероятностью перекроет вкус вашего блюда, чем обычное или оливковое масло первого холодного отжима", — говорится в сообщении.

Кокосовое масло

Если вы ищете что-то сладкое и одновременно мягкое, похожее по текстуре на сливочное масло, кокосовое масло – отличный заменитель сливочного масла.

"В следующий раз, когда вы будете печь шоколадное печенье или запекать сладкий картофель с брюссельской капустой, попробуйте этот заменитель сливочного масла", — добавили эксперты.

Яблочное пюре

Благодаря своей текстуре и яркому, но тонкому вкусу, яблочное пюре – отличная низкокалорийная замена сливочному маслу, которая придает блюдам определенную влажность, не перегружая их лишними жирами.

Используйте несладкое яблочное пюре вместо сливочного масла, чтобы улучшить выпечку с корицей и другим хлебом.

Авокадо

Еще один полезный для сердца вариант, богатый омега-3 жирными кислотами, авокадо — отличная альтернатива сливочному маслу для любого рецепта, где вы хотите получить кремообразную текстуру.

Это также отличный вариант, когда вам хочется сладких десертов, таких как пирожные или печенье, но при этом вы не должны забывать об уровне холестерина в крови. Согласно Калифорнийскому авокадо, авокадо можно легко заменить сливочным маслом в соотношении.

Банановое пюре

Банановое пюре – это удобная низкокалорийная замена сливочному маслу, которая придаст сладости, влаге и калию, а также улучшит ваши рецепты выпечки.

Хотя классическим вариантом использования этого заменителя сливочного масла являются блины, оно также отлично подходит для кексов, хлебного пудинга и любой другой сладкой выпечки.

Греческий йогурт

Греческий йогурт – это нежирный вариант, который можно использовать вместо сливочного масла в рецептах выпечки.

Сливочный, густой, вкусный йогурт – отличный способ добавить выпечке белка, кальция, витаминов B6 и B12. Этот способ замены сливочного масла идеально подойдет для стопки пышных блинчиков на завтрак.

Арахисовое масло

Если у вас закончилось сливочное масло и вы хотите добавить выпечке более орехового вкуса, арахисовое масло – идеальный вариант.

Попытайтесь использовать этот заменитель масла в следующий раз, когда будете готовить шоколадное печенье или пирожное, чтобы получить вкусное лакомство без сливочного масла.

