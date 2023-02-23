Які продукти слід виключити з раціону після 30 років: порада експерта

Продукти харчування

Як правильно харчуватися після 30 років, щоб залишатися здоровим та фізично підтягнутим? Дієтолог Дана Лі Сміт дає кілька рекомендацій, які продукти необхідно виключити із раціону, щоб уповільнити процес старіння.

Про це пише UA.Novosti.

Харчові продукти, які потрібно виключити

Перше, на що слід звернути увагу, це кількість цукру, що споживається. Навіть якщо ви не вживаєте насолоди, прихований цукор міститься в таких продуктах, як хліб, кетчуп та ароматизовані йогурти. Відмова від штучних підсолоджувачів та цукерок допоможе не лише уникнути передчасного старіння, а й знизити ризик розвитку цукрового діабету.

Також слід відмовитися від газування та алкоголю, які містять канцерогенні барвники, що спричиняють онкологічні захворювання. Вживання алкоголю також може погіршити сон та посилити потяг до нездорової їжі.

Щоб уповільнити процес старіння, необхідно виключити із раціону білий хліб, випічку, рогалики та макаронні вироби не з цільного зерна. Вони містять шкідливі речовини, що прискорюють процес старіння. Цілозерновий хліб не лише нормалізує рівень цукру в крові, а й допомагає підтримувати нормальну вагу.

Дієтолог також попереджає про шкоду кави з льодом. Випиваючи велику кількість кофеїну, ви порушуєте процес сну, який необхідний для оновлення клітин шкіри. Це може призвести до появи зморшок та передчасного старіння. Замість кави з льодом можна випивати гарячий зелений чай, який бореться із запаленням та підвищує еластичність шкіри.

В цілому, правильне харчування та відмова від шкідливих продуктів допоможуть уповільнити процес старіння, зберегти здоров'я та фізичну форму на довгі роки.

Нагадаємо, що зазвичай люди сідають на дієти з двох причин - підкосило здоров'я або потрібно схуднути до літа. Ефективні поради зазвичай гуглять або переймають від подруг, яким вдалося скинути кілька кілограмів. Нині популярними стають і послуги нутриціологів.