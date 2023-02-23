Какие продуты следует исключить из рациона после 30 лет: совет эксперта

Продукты питания

Как правильно питаться после 30 лет, чтобы оставаться здоровым и физически подтянутым? Диетолог Дана Ли Смит дает несколько рекомендаций, какие продукты необходимо исключить из рациона, чтобы замедлить процесс старения.

Об этом пишет UA.Novosti.

Продукты питания, которые нужно исключить

Первое, на что следует обратить внимание, это количество потребляемого сахара. Даже если вы не употребляете сладости, скрытый сахар содержится в таких продуктах, как хлеб, кетчуп и ароматизированные йогурты. Отказ от искусственных подсластителей и конфет поможет не только избежать преждевременного старения, но и снизить риск развития сахарного диабета.

Также следует отказаться от газировки и алкоголя, которые содержат канцерогенные красители, вызывающие онкологические заболевания. Употребление алкоголя также может ухудшить сон и усилить тягу к нездоровой пище.

Чтобы замедлить процесс старения, необходимо исключить из рациона белый хлеб, выпечку, рогалики и макаронные изделия не из цельного зерна. Они содержат вредные вещества, которые ускоряют процесс старения. Цельнозерновой хлеб не только нормализует уровень сахара в крови, но и помогает поддерживать нормальный вес.

Диетолог также предупреждает о вреде кофе со льдом. Выпивая большое количество кофеина, вы нарушаете процесс сна, который необходим для обновления клеток кожи. Это может привести к появлению морщин и преждевременному старению. Вместо кофе со льдом можно выпивать горячий зеленый чай, который борется с воспалением и повышает эластичность кожи.

В целом, правильное питание и отказ от вредных продуктов помогут замедлить процесс старения, сохранить здоровье и физическую форму на долгие годы.

Напомним, что обычно люди садятся на диеты по двум причинам — подкосило здоровье или нужно похудеть к лету. Эффективные советы обычно гуглят или перенимают от подруг, которым удалось сбросить пару килограммов. Сейчас популярными становятся и услуги нутрициологов.