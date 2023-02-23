Какие продуты следует исключить из рациона после 30 лет: совет эксперта
Как правильно питаться после 30 лет, чтобы оставаться здоровым и физически подтянутым? Диетолог Дана Ли Смит дает несколько рекомендаций, какие продукты необходимо исключить из рациона, чтобы замедлить процесс старения.
Об этом пишет UA.Novosti.
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Продукты питания, которые нужно исключить
Первое, на что следует обратить внимание, это количество потребляемого сахара. Даже если вы не употребляете сладости, скрытый сахар содержится в таких продуктах, как хлеб, кетчуп и ароматизированные йогурты. Отказ от искусственных подсластителей и конфет поможет не только избежать преждевременного старения, но и снизить риск развития сахарного диабета.
Также следует отказаться от газировки и алкоголя, которые содержат канцерогенные красители, вызывающие онкологические заболевания. Употребление алкоголя также может ухудшить сон и усилить тягу к нездоровой пище.
Чтобы замедлить процесс старения, необходимо исключить из рациона белый хлеб, выпечку, рогалики и макаронные изделия не из цельного зерна. Они содержат вредные вещества, которые ускоряют процесс старения. Цельнозерновой хлеб не только нормализует уровень сахара в крови, но и помогает поддерживать нормальный вес.
Диетолог также предупреждает о вреде кофе со льдом. Выпивая большое количество кофеина, вы нарушаете процесс сна, который необходим для обновления клеток кожи. Это может привести к появлению морщин и преждевременному старению. Вместо кофе со льдом можно выпивать горячий зеленый чай, который борется с воспалением и повышает эластичность кожи.
В целом, правильное питание и отказ от вредных продуктов помогут замедлить процесс старения, сохранить здоровье и физическую форму на долгие годы.
Напомним, что обычно люди садятся на диеты по двум причинам — подкосило здоровье или нужно похудеть к лету. Эффективные советы обычно гуглят или перенимают от подруг, которым удалось сбросить пару килограммов. Сейчас популярными становятся и услуги нутрициологов.