Чашка кави щодня позитивно впливає на вашу печінку — нове дослідження

Метаболіти кави можуть допомогти запобігти погіршенню неалкогольної жирової хвороби печінки

Якщо ви любите починати свій день з чашечки кави або насолоджуєтесь напоєм ще й під час обідньої перерви, ви маєте знати як саме вона щодня впливає на вашу печінку. Нові дослідження дієтологів довели, що кава може захистити вас від захворювань печінки.

Про це пише видання Eat This, Not That.

Зв'язок між кавою і печінкою

У дослідженні про каву брали участь 156 дорослих людей середнього віку, і всі вони вважалися на межі ожирінням, тоді як 98 мали діабет 2 типу. Завданням дослідників було проаналізувати зв'язок неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) у пацієнтів з діабетом та вживанням кави.

Під час дослідження фіксувалися вимірювання тіла учасників, а також вони проходили сканування печінки та надавали зразки сечі та крові. Крім того, учасники відповідали на анкети та заповнювали журнали, які відстежували, скільки вони випили кави, а також інших напоїв та продуктів, що містять кофеїн.

Що показало дослідження

Отримані дані показали, що метаболіти кави можуть допомогти запобігти погіршенню НАЖХП.

"Точні механізми, за допомогою яких кава може допомогти запобігти НАЖХП, ще недостатньо вивчені, але деякі дослідження показують, що споживання кави може допомогти покращити чутливість до інсуліну, зменшити запалення та окислювальний стрес, які є факторами, пов’язаними з розвитком НАЖХП", — розповідає Аділь Макбул, доктор медичних наук.

Науковець додав, що зв'язок між споживанням кави і хворобою печінки значно складніше і потребує подальшого дослідження.

Як зменшити ризик для печінки

Ці поради універсальні та включають збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, відмову від шкідливих звичок (в тому числі алкоголю), здоровий спосіб життя.

Звісно ж варто пам'ятати, що під "корисною" кавою мається на увазі не чашечка латте з сиропами і цукром, а чашка зернової чорної кави. Її рекомендується пити не більше двох чашок на день.

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