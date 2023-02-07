Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Як врятувати печінку від ожиріння: дієтологи порадили звернути увагу на каву arrow

Як врятувати печінку від ожиріння: дієтологи порадили звернути увагу на каву

7 лютого 2023 21:35
оновлено: 19:43
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Чашка кави щодня позитивно впливає на вашу печінку — нове дослідження
Метаболіти кави можуть допомогти запобігти погіршенню неалкогольної жирової хвороби печінки
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Якщо ви любите починати свій день з чашечки кави або насолоджуєтесь напоєм ще й під час обідньої перерви, ви маєте знати як саме вона щодня впливає на вашу печінку. Нові дослідження дієтологів довели, що кава може захистити вас від захворювань печінки.

Про це пише видання Eat This, Not That.

Читайте також:

Зв'язок між кавою і печінкою

У дослідженні про каву брали участь 156 дорослих людей середнього віку, і всі вони вважалися на межі ожирінням, тоді як 98 мали діабет 2 типу. Завданням дослідників було проаналізувати зв'язок неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) у пацієнтів з діабетом та вживанням кави. 

Під час дослідження фіксувалися вимірювання тіла учасників, а також вони проходили сканування печінки та надавали зразки сечі та крові. Крім того, учасники відповідали на анкети та заповнювали журнали, які відстежували, скільки вони випили кави, а також інших напоїв та продуктів, що містять кофеїн.

Що показало дослідження

Отримані дані показали, що метаболіти кави можуть допомогти запобігти погіршенню НАЖХП.

"Точні механізми, за допомогою яких кава може допомогти запобігти НАЖХП, ще недостатньо вивчені, але деякі дослідження показують, що споживання кави може допомогти покращити чутливість до інсуліну, зменшити запалення та окислювальний стрес, які є факторами, пов’язаними з розвитком НАЖХП", — розповідає Аділь Макбул, доктор медичних наук.

Науковець додав, що зв'язок між споживанням кави і хворобою печінки значно складніше і потребує подальшого дослідження.

Як зменшити ризик для печінки

Ці поради універсальні та включають збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, відмову від шкідливих звичок (в тому числі алкоголю), здоровий спосіб життя.

Звісно ж варто пам'ятати, що під "корисною" кавою мається на увазі не чашечка латте з сиропами і цукром, а чашка зернової чорної кави. Її рекомендується пити не більше двох чашок на день.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти. Програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією. Від діагностики до лікування та  реабілітації й паліативної допомоги. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:58 Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

13:30 Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція

Ексклюзив

13:30 Скільки років  треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера

13:23 Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року

13:23 У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 13:07

Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

None 9 Лютий 13:54

Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

None 9 Лютий 13:53

Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

None 9 Лютий 13:42

Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB