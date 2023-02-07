Чашка кофе ежедневно положительно влияет на вашу печень — новое исследования

Метаболиты кофе могут помочь предотвратить ухудшение неалкогольной жировой болезни печени

Если вы любите начинать свой день с чашечки кофе или наслаждаетесь напитком еще и во время обеденного перерыва, вы должны знать, как оно ежедневно влияет на вашу печень. Новые исследования диетологов доказали, что кофе может оградить вас от заболеваний печени.

Об этом пишет издание Eat This, Not That.

Связь между кофе и печенью

В исследовании о кофе участвовали 156 взрослых людей среднего возраста, и все они считались на грани ожирением, тогда как 98 имели диабет 2 типа. Задачей исследователей было проанализировать связь неалкогольной жировой болезни печени (НАЖХП) у пациентов с диабетом и употреблением кофе.

В ходе исследования фиксировались измерения тела участников, а также проходили сканирование печени и придавали образцы мочи и крови. Кроме того, участники отвечали на анкеты и заполняли журналы, которые отслеживали, сколько выпили кофе, а также других напитков и продуктов, содержащих кофеин.

Что показало исследование

Полученные данные показали, что метаболиты кофе могут помочь предотвратить ухудшение НАЖХП.

"Точные механизмы, с помощью которых кофе может помочь предотвратить НАЖХП, еще недостаточно изучены, но некоторые исследования показывают, что потребление кофе может помочь улучшить чувствительность к инсулину, уменьшить воспаление и окислительный стресс, которые являются факторами, связанными с развитием НАЖХП", — Рассказывает Адиль Макбул, доктор медицинских наук.

Ученый добавил, что связь между потреблением кофе и болезнью печени значительно сложнее и требует дальнейшего исследования.

Как уменьшить риск для печени

Эти советы универсальны и включают в себя сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек (в том числе алкоголя), здоровый образ жизни.

Конечно же следует помнить, что под "полезным" кофе подразумевается не чашечка латте с сиропами и сахаром, а чашка зернового черного кофе. Ее рекомендуется пить не больше двух чашек в день.

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