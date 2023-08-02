Як тренування на три секунди може збільшити м'язову вагу: несподівані результати дослідження

Заняття з гантелями. Фото: росЗМІ

Вчені з Японії встановили, що короткі тренування з гантелями тривалістю три секунди, що проводяться тричі на тиждень, сприяють зростанню м'язової сили. Результат можна помітити вже за місяць занять

Дослідження було опубліковано в European Journal of Applied Physiology.

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Ранні експерименти, проведені командою з Університету здоров'я та добробуту в Ніїгата та Університету Едіт Ковен, виявили, що подовження м'яза протягом кількох секунд п'ять разів на тиждень може посилити м'язову силу на 13,5% за місяць. У подальшому дослідженні вчені вирішили визначити мінімальний час тренування для отримання видимих результатів. Для цього 26 учасників випробування проводили вправи, що полягають у повільному опусканні вантажу із положення зі зігнутим ліктем.

Яких результатів можна досягти

Дослідження показало, що тренування двічі на тиждень не дали видимих змін, а у тих, хто тренувався тричі на тиждень, за місяць м'язова сила збільшилася на 2,5-3,9%. Цей приріст, хоч і незначний, свідчить про користь мінімальної фізичної активності. Наразі дослідники планують з'ясувати, чи діють аналогічно й інші види вправ.

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