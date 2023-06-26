Как пойти в спортзал, если боишься

Посетители спортивного зала. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Большинство людей знают, что если они будут больше двигаться, то, скорее всего, будут иметь крепкое здоровье. Однако для многих людей занятия в спортзале могут быть страшными и вызывать беспокойство.

Об этом сообщил Psychology Today.

Читайте также:

Что такое эмпирическое принятие

"Одна из аудиокниг познакомила меня с концепцией эмпирического принятия. Это было так, будто у меня щелкнул свет, и я смог ясно мыслить. Эмпирическое принятие сводится к одному вопросу: Согласны ли вы чувствовать дискомфорт, если это поможет вам получить то, чего вы действительно хотите?" , – сообщил доктор философии Джастин Компф.

Женщина выполняет упражнения. Фото: Freepik

Как это связано с физическими упражнениями

"Упражнения дома — это прекрасное место для начала, и, возможно, именно там вы будете делать все свои упражнения. Это вполне нормально. Но я общался со многими людьми, которые хотят ходить в спортзал. Им нравится иметь доступ к большему количеству тренажеров и им нравится, что время в спортзале — это действительно их время, то есть они не отвлекаются на детей или работу. Они также могут воспользоваться преимуществами сообщества, в котором работает спортзал", — сказал доктор философии.

Женщина занимается спортом. Фото: Freepik

И все же есть фактор устрашения, который многие выражают. Они боятся, что их осудят или что они делают что-то неправильно. И именно это беспокойство удерживает людей от посещения спортзала.

Почему физические упражнения и фитнесс ценны для вас?

"Многие люди говорят мне, что физические упражнения — это способ взять под контроль свое физическое и психическое здоровье. Они помогают им чувствовать себя хорошо и знать, что они знают, как это сделать. Они помогают им чувствовать себя хорошо, и они знают, что если будут последовательными, то проживут более долгую и здоровую жизнь", — добавил доктор философии.

Джастин Компф отмечает, что спрашивает людей о тревоге, которую они испытывают перед посещением спортзала. В частности, не исчезало бы это чувство, если бы они постоянно посещали тренажерный зал в течение нескольких месяцев.

Человек выполняет упражнение. Фото: Freepik

"Они всегда отвечают, что, вероятно, этого ощущения не будет, если они будут постоянно посещать спортзал. Итак, мы выяснили, что это ощущение временное. Тогда я задаю им последний вопрос согласны ли вы чувствовать себя так временно, если это Значит, вы получите то, что вам действительно важно, они на секунду задумываются и говорят мне "да", — добавил доктор философии.

Джастин Компф напоминает, что задав себе эти вопросы, человек может для себя решить причину страха и тревогу, и получить мотивацию для посещения спортивного зала.

Раньше мы писали, как дожить до 100 лет, ТОП-3 видов тренировок, качающих ваше сердце.