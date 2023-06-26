Як піти до спортзалу, якщо боїшся

Відвідувачі спортивної зали. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Більшість людей знають, що якщо вони будуть більше рухатися, то, швидше за все, матимуть краще здоров'я. Проте для багатьох людей заняття в спортзалі можуть бути страшними і викликати занепокоєння.

Про це повідомив Psychology Today.

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Що таке емпіричне прийняття

"Одна з аудіокниг познайомила мене з концепцією емпіричного прийняття. Це було так, ніби у мене клацнуло світло, і я зміг ясно мислити. Емпіричне прийняття зводиться до одного питання: Чи згодні ви відчувати дискомфорт, якщо це допоможе вам отримати те, чого ви справді хочете?", — повідомив доктор філософії Джастін Компф.

Жінка виконує вправу. Фото: Freepik

Як це пов'язано з фізичними вправами

"Вправи вдома — це чудове місце для початку, і, можливо, саме там ви будете робити всі свої вправи. Це цілком нормально. Але я спілкувався з багатьма людьми, які хочуть ходити в спортзал. Їм подобається мати доступ до більшої кількості тренажерів і їм подобається, що час у спортзалі — це дійсно їхній час, тобто вони не відволікаються на дітей чи роботу. Вони також можуть скористатися перевагами спільноти, в якій працює спортзал", — сказав доктор філософії.

Жінка займається спортом. Фото: Freepik

І все ж є фактор залякування, який багато людей висловлюють. Вони бояться, що їх засудять, або що вони роблять щось неправильно. І саме це занепокоєння утримує людей від відвідування спортзалу.

Чому фізичні вправи та фітнес цінні для вас?

"Багато людей кажуть мені, що фізичні вправи — це спосіб взяти під контроль своє фізичне і психічне здоров'я. Вони допомагають їм відчувати себе добре і знати, що вони знають, як це зробити. Вони допомагають їм почуватися добре, і вони знають, що якщо будуть послідовними, то проживуть довше і здоровіше життя", — додав доктор філософії.

Джастін Компф зауважує, що запитує людей про тривогу, яку вони відчувають перед відвідуванням спортзалу. Зокрема, чи не зникало б це відчуття, якби вони постійно відвідували тренажерний зал протягом кількох місяців.

Чоловік виконує вправу. Фото: Freepik

"Вони завжди відповідають, що, ймовірно, цього відчуття не буде, якщо вони будуть постійно відвідувати спортзал. Отже, ми з'ясували, що це відчуття тимчасове. Тоді я ставлю їм останнє запитання: Чи згодні ви відчувати себе так тимчасово, якщо це означає, що ви отримаєте те, що вам справді важливо? Вони на секунду замислюються і кажуть мені "так", — додав доктор філософії.

Тож Джастін Компф нагадує, що задавши собі ці запитання, людина може для себе вирішити причину страху та тривогу, та отримати мотивацію для відвідування спортивного залу.

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