Как тренировка на три секунды может увеличить мышечную массу: неожиданные результаты исследования

Занятия с гантелями. Фото: росСМИ

Ученые из Японии установили, что короткие тренировки с гантелями длительностью в три секунды, проводимые три раза в неделю, способствуют росту мышечной силы. Результат можно заметить уже через месяц занятий

Исследование было опубликовано в European Journal of Applied Physiology.

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Ранние эксперименты, проведенные командой из Университета здоровья и благополучия Ниигата и Университета Эдит Ковен, выявили, что удлинение мышцы в течение нескольких секунд пять раз в неделю может усилить мышечную силу на 13,5% за месяц. В последующем исследовании ученые решили определить минимальное время тренировки для получения видимых результатов. Для этого 26 участников испытания проводили упражнения, заключающиеся в медленном опускании груза из положения с согнутым локтем.

Каких результатов можно добиться

Исследование показало, что тренировки два раза в неделю не дали видимых изменений, а у тех, кто тренировался три раза в неделю, за месяц мышечная сила увеличилась на 2,5-3,9%. Этот прирост, хоть и незначительный, свидетельствует о пользе даже минимальной физической активности. Теперь исследователи планируют выяснить, действуют ли аналогично и другие виды упражнений.

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