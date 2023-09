Комплекс силових вправ, які слід робити чоловікам, щоб схуднути після 40 років

Відтискання від підлоги - базова фізична вправа. Фото: Google.com

Багато людей помічають, що після 40 років легше набрати вагу, ніж її скинути. Окрім того, з віком з'являється необхідність серйозно ставитися до своєї фізичної форми. Існує комплекс вправ для чоловіків, що допоможе досягти двох важливих цілей для фізичного здоров'я — сформувати м’язи та скинути вагу.

Про це пише видання Eat This, Not That!

Читайте також:

Ефективні силові рухи для чоловіків, щоб скинути вагу

Нарощування м’язів може бути не першим, що спаде на думку, якщо головна мета схуднути. Але спеціалісти відзначають, що саме завдяки нарощуванню м’язів ви спалите зайвий жир. Тому використання силових вправ є важливим компонентом у боротьбі з небажаною вагою.

Для того, щоб дійсно досягти поставленої мети, відомий експерт по фітнесу Джош Йорк радить 7 ефективних вправ:

1. Інтервальне тренування з опором

Інструкція: "Носіння жилета з обтяженнями від 20 до 40 фунтів (13-18 кг) і виконання спринтів допоможе вам наростити м’язи та досягти результатів", — каже спеціаліст. Але будь-який вид інтервального тренування з опором є чудовим, додає Йорк, — особливо, якщо вам після 40 років, і ви працюєте над собою.

2. Присідання

Інструкція: Почніть присідання, розставивши ноги на ширині плечей. Тримайте руки на стегнах або витягніть їх перед собою. Зігніть ноги в колінах і відведіть стегна назад, щоб опуститися в присідання, поки стегна не стануть паралельними підлозі. Виштовхуйте через ступні, щоб повернутися у вихідне положення. Виконайте чотири підходи по 10-15 повторень.

3. Вправи на жим плечей та жим гантелей над головою

Інструкція: Станьте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Тримайте гантелі в обох руках за плечима. Переконайтеся, що долоні спрямовані вперед. Потрібно задіяти м'язи пресу, витискаючи гантелі над головою, доки руки не витягнуться. Контролюючи себе, опустіть гантелі назад на рівень плечей. Виконайте чотири підходи по 10-15 повторень.

4. Тренування біцепса за допомогою гантелів

Інструкція: Стійте прямо, розставивши ноги на ширині стегон. Візьміть по гантелі в кожну руку по боках, долонями вперед. Задіюйте прес, піднімаючи гантелі до плечей. Лікті при цьому тримайте близько до боків. Контролюючи себе, опустіть гантелі у вихідне положення. Виконайте чотири підходи по 10-15 повторень.

5. Розгинання трицепса

Інструкція: Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон. Візьміть гантель двома руками і піднімайте її над головою, поки ваші руки повністю не витягнуться. Активізуйте прес і розслабте плечі. Потім зігніть руки в ліктях, опускаючи гантель до потилиці. Підніміть гантель назад у вихідне положення. Виконайте чотири підходи по 10-15 повторень.

6. Жим гантелей зігнувшись

Інструкція: Станьте прямо, розставивши ноги по ширині стегон. Тримайте по гантелі в кожній руці по боках тіла, долонями один до одного. Відведіть стегна назад, щоб нахилити тіло вперед, зберігаючи пряму спину. Гантелі повинні знаходитися біля гомілок. Потім підніміть гантелі до стегон, а потім контролюючи опускайте їх назад. Виконайте чотири підходи по 10-15 повторень.

7. Штовхання саней

"Це найкраща вправа для схуднення для чоловіків після 40",— каже Джош Йорк, — "Штовхання саней розпалить все ваше тіло, наростить м'язи і спалить калорії".

Інструкція: Вся вправа полягає в тому, що вам потрібно штовхати обтяжені сани з усіх сил.

Також ми давали поради як схуднути за 30 днів. Виявляється це цілком можливо. Але якщо справа доходить до формування стрункого, витонченого тіла, дотримання правильного режиму вправ є обов'язковим.

Ми писали про те, як можна самостійно зменшити талію. Для цього не обов’язково активно відвідувати тренажерні зали та постійно сидіти на дієтах. Зробити це можна в домашніх умовах за допомогою правильного харчування та фізичних вправ.