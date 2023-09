Комплекс силовых упражнений, которые следует делать мужчинам, чтобы похудеть после 40 лет

Отжимание от пола – базовое физическое упражнение. Фото: Google.com

Многие люди замечают, что после 40 лет легче набрать вес, чем его сбросить . Кроме того, с возрастом возникает необходимость серьезно относиться к своей физической форме. Существует комплекс упражнений для мужчин, который поможет достичь двух важных целей для физического здоровья – сформировать мышцы и сбросить вес.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Читайте также:

Эффективные силовые движения для мужчин, чтобы сбросить вес

Наращивание мышц может быть не первым, что придет в голову, если главная цель похудеть. Но специалисты отмечают, что именно благодаря наращиванию мышц вы сожжете лишний жир. Поэтому использование силовых упражнений является важным компонентом в борьбе с нежелательным весом.

Для того чтобы действительно достичь поставленной цели, известный эксперт по фитнесу Джош Йорк советует 7 эффективных упражнений:

1. Интервальная тренировка с сопротивлением

Инструкция: "Носение жилета с отягощениями от 20 до 40 фунтов (13-18 кг) и выполнение спринтов поможет вам нарастить мышцы и достичь результатов", - говорит специалист. Но любой вид интервальной тренировки с сопротивлением прекрасен, добавляет Йорк, — особенно, если вам после 40 лет, и вы работаете над собой.

2. Приседания

Инструкция: Начните приседание, расставив ноги на ширине плеч. Держите руки на бедрах или вытяните их перед собой. Согните ноги в коленях и отведите бедра назад, чтобы опуститься в приседания, пока бедра не станут параллельными полу. Выталкивайте через ступни, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните четыре подхода по 10-15 повторений.

3. Упражнения на жим плеч и жим гантелей над головой

Инструкция: Станьте прямо, расставив ноги на ширине плеч. Держите гантели в обеих руках за плечами. Убедитесь, что ладони устремлены вперед. Нужно задействовать мышцы пресса, выжимая гантели над головой, пока руки не вытянутся. Контролируя себя, опустите гантели обратно на уровень плеч. Выполните четыре подхода по 10-15 повторений.

4. Тренировка бицепса с помощью гантелей

Инструкция: Стойте прямо, расставив ноги на ширине бедер. Возьмите по гантели в каждую руку по бокам, ладонями вперед. Задействуйте пресс, приподнимая гантели к плечам. Локти при этом держите близко к бокам. Контролируя себя, опустите гантели в исходное положение. Выполните четыре подхода по 10-15 повторений.

5. Разгибание трицепса

Инструкция: Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Возьмите гантель двумя руками и приподнимайте ее над головой, пока ваши руки полностью не вытянутся. Активизируйте пресс и расслабьте плечи. Затем согните руки в локтях, опуская гантель к затылку. Поднимите гантель обратно в исходное положение. Выполните четыре подхода по 10-15 повторений.

6. Жим гантелей согнувшись

Инструкция: Станьте прямо, расставив ноги по ширине бедер. Держите по гантели в каждой руке по бокам тела, ладонями друг к другу. Отведите бедра назад, чтобы наклонить тело вперед, сохраняя прямую спину. Гантели должны находиться у голеней. Затем поднимите гантели к бедрам, а затем контролируя опускайте их назад. Выполните четыре подхода по 10-15 повторений.

7. Толкание саней

"Это лучшее упражнение для похудения для мужчин после 40", - говорит Джош Йорк, - "Толканье саней разожжет все ваше тело, нарастит мышцы и сожжет калории".

Инструкция: Все упражнение состоит в том, что вам нужно толкать отягощенные сани изо всех сил.

Также мы давали советы как похудеть за 30 дней . Оказывается, это вполне возможно. Но если дело доходит до формирования стройного, изящного тела, соблюдение правильного режима упражнений обязательно.

Мы писали о том, как можно самостоятельно уменьшить талию . Для этого не обязательно активно посещать тренажерные залы и сидеть на диетах. Сделать это можно в домашних условиях с помощью правильного питания и физических упражнений.