Стало відомо, яка ягода допоможе схуднути

Жінка їсть малину. Фото: freepik.com

Для ефективного схуднення потрібно, щоб раціон містив поживні речовини, а не лише був низькокалорійним. Фрукти мають багато поживних елементів та мало калорійності. Це стосується й ягід, зокрема, малини, яка може втамувати голод.

Про це повідомляє Newsyou.info.

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Як малина допомагає схуднути

Так, вживання багато фруктів та овочів може подовжити інтервал між прийомами їжі. Якщо хочете схуднути, додайте малину до свого раціону. Ці солодкі ягоди багаті клітковиною, антиоксидантами та мають приємний смак.

"За даними Міністерства сільського господарства США, одна склянка малини, як свіжої, так і замороженої, містить близько 10 грамів клітковини. Це приблизно одна третина щоденного споживання клітковини для чоловіків і жінок згідно з дієтичними рекомендаціями", — зазначає видання.

Також клітковина допомагає контролювати вагу, регулює рівень цукру в крові та дає багато енергії. Важливо наголосити, що бактерії у кишківнику живляться клітковиною, що сприяє здоровому кишковому мікробіому, важливому для організму.

"Антиоксиданти, які містяться в овочах і фруктах, відіграють важливу роль у захисті клітин організму, нейтралізуючи шкідливі вільні радикали і зменшуючи запалення, яке може спричинити захворювання. Малина є одним з лідерів серед продуктів, що містять антиоксиданти", — йдеться в матеріалі.

Малина також містить антоціани — антиоксиданти, що підтримують здоров'я, та має багато вітаміну С.

Нагадаємо, що дієтологи розповіли про те, що можна вживати на вечерю, щоб скинути зайву вагу. За словами фахівців зі здорового харчування, тим, хто хоче позбутися небажаних кілограмів, варто звернути особливу увагу на свій раціон та не робити кілька речей.