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Стало известно, какая ягода поможет похудеть

18 августа 2023 04:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, какая ягода поможет похудеть
Женщина ест малину. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Для эффективного похудения необходимо, чтобы рацион содержал питательные вещества, а не только был низкокалорийным. Фрукты имеют много питательных элементов и не достаточно калорийности. Это касается и ягод, в частности, малины, которая может утолить голод.

Об этом сообщает Newsyou.info.

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Как малина помогает похудеть

Так, употребление много фруктов и овощей может продлить интервал между приемами пищи. Если хотите похудеть, добавьте малину в свой рацион. Эти сладкие ягоды богаты клетчаткой, антиоксидантами и обладают приятным вкусом.

"По данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан малины, как свежей, так и замороженной, содержит около 10 граммов клетчатки. Это примерно одна треть ежедневного потребления клетчатки для мужчин и женщин согласно диетическим рекомендациям", — отмечает издание.

Клетчатка помогает контролировать вес, регулирует уровень сахара в крови и дает много энергии. Важно отметить, что бактерии в кишечнике питаются клетчаткой, что способствует здоровому кишечному микробиому, важному для организма.

"Антиоксиданты, содержащиеся в овощах и фруктах, играют важную роль в защите клеток организма, нейтрализуя вредные свободные радикалы и уменьшая воспаление, которое может вызвать заболевание. Малина является одним из лидеров среди продуктов, содержащих антиоксиданты", — говорится в материале.

Малина также содержит антоцианы — антиоксиданты, поддерживающие здоровье, и содержит много витамина С.

Напомним, что диетологи рассказали о том, что можно употреблять на ужин, чтобы сбросить лишний вес. По словам специалистов по здоровому питанию, тем, кто хочет избавиться от нежелательных килограммов, стоит обратить особое внимание на свой рацион и не делать несколько вещей.

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