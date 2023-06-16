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Як харчуватися дешево та корисно: поради дієтологині

16 червня 2023 05:20
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як харчуватися дешево та корисно
Продукти харчування. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У суспільстві склався міф про те, що харчуватися корисно це дорого. Проте є цілий ряд простих продуктів, які мають безліч потрібних та корисних елементів, та не коштують цілий стан. 

Про це повідомила дієтологиня Оля Євміна.

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"Сьогодні в інстаграмі ми бачимо тости з авокадо, креветки, лосось, насіння чіа, ікру. Це все звісно дуже добре, але дуже дорого для щоденного раціону, особливо якщо у вас велика родина. Дешево та здорово, це часто слова, які не йдуть рука об руку. На жаль, високі ціни на харчування можуть завадити нашому плану здорового харчування, але я думаю, що між дешевим та здором можна знайти баланс", — повідомила експертка. 

Білки, жири, вуглеводи

питание
Піраміда харчування. Фото: Freepik

"Це ті компоненти в їжі, без яких ми не можемо обійтися й повинні вживати щодня для того, щоб мати більше енергії", — повідомила Оля Євміна. 

Білок 

"Білки можуть бути рослиними та тваринного походження. До недорогих, але якісних видів тваринного білка відносяться курячі яйця. Риба — з найбюджетніших та корисних видів, я рекомендую вибрати оселедець, тріску та скумбрію. Не обов'язково купувати такі дорогі види риби, як лосось чи осетра. Птиця — це насамперед куряче або індиче філе. тут краще купувати домашні фермерські варіанти. До недорогих видів рослинного білка відносяться сочевиця, нут, горох та фасоль", — порадила дієтологиня. 

яйца
Курячі яйця. Фото: Freepik

Більшість людей уникає бобових через стереотип, що від них виникає газоутворення та метеоризм, але це від незнання, як їх правильно готувати. Бо всі бобові обов'язково потрібно замочувати на ніч, добре промивати, а потім відварювати. 

Жири

"Жири повинні бути в раціоні щодня, а до недорогих продуктів, відносяться насіння льону, гарбуза чи соняшника. Не обов'язково купувати дороге насіння чіа. Горіхи — волоські чи мигдаль. З горіхів можна легко зробити горіхове молоко. Олії — з найдешевших є оливкова, кокосова, олія ГХІ", — сказала лікарка. 

овощи
Оливкова олія. Фото: Freepik

Дуже важливо не купувати соняшникову або рапсову рафіновану олію в прозорому пластику, це приклад дешевого, але шкідливого продукту. 

Вуглеводи 

"До вуглеводів відносяться злаки, овочі, фрукти, ягоди та зелень. Вони є основою нашого раціону. Зі злаків краше купувати недорогі безглютенові продукти, наприклад гречку, рис, пшоно. З овочів можна обмежитися капустою, морквою, буряком, цибулею та часником. Я вважаю, що саме ці овочі є одними з найкориснішими. В сезон варто купувати редис, баклажани, селеру, болгарський перець. Фрукти та ягоди взимку досить дорогі, тож варто турбуватися про це влітку, купувати ягоди та заморожувати їх на зиму", — сказала дієтологиня. 

овощи
Сезонні овочі. Фото: Freepik

Такі продукти, як ковбаси, сири та вся молочна продукція, різні види хлібців, булочок, круасанів, еклерів та всі кондитерські вироби, різні сорти кави, солодкі газовані напої — можна просто ніколи їх не купувати. З точки зору поживної цінності, в них немає нічого незмінного.

Лайфаки 

По перше складайте список покупок та під час відвідування магазину, намагайтеся дотримуватися того, що ви написали. 

продукты
Продукти харчування. Фото: Freepik

По друге, щоб дотримуватися складеного списку, треба не ходити в магазин голодними. 

макаронны
Макаронні вироби. Фото: Freepik

Якщо є можливість користуватися інтернет магазинами, робіть це. При більших закупівлях доставка часто є безкоштовною. 

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