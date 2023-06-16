Как питаться дешево и полезно

Продукты питания. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В обществе сложился миф о том, что питаться полезно – это дорого. Однако есть целый ряд простых продуктов, которые имеют множество нужных и полезных элементов и не стоят целое состояние.

Об этом сообщила диетолог Оля Евмина.

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"Сегодня в инстаграмме мы видим тосты из авокадо, креветки, лосось, семян чиа, икру. Это все конечно очень хорошо, но очень дорого для ежедневного рациона, особенно если у вас большая семья. Дешево и здорово, это часто слова, которые не идут. рука об руку. К сожалению, высокие цены на питание могут помешать нашему плану здорового питания, но я думаю, что между дешевым и здоровым можно найти баланс", — сообщила эксперт.

Белки, жиры, углеводы

Пирамида питания. Фото: Freepik

"Это те компоненты в пище, без которых мы не можем обойтись и должны употреблять каждый день для того, чтобы иметь больше энергии", — сообщила Оля Евмина.

Белок

"Белки могут быть растительными и животного происхождения. К недорогим, но качественным видам животного белка относятся куриные яйца. Рыба — из самых бюджетных и полезных видов, я рекомендую выбрать сельдь, треску и скумбрию. или осетра. Птица — это прежде всего куриное или индюшиное филе. здесь лучше покупать домашние фермерские варианты. К недорогим видам растительного белка относятся чечевица, нут, горох и фасоль", — посоветовала диетолог.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Большинство людей избегают бобовых из-за стереотипа, что от них возникает газообразование и метеоризм, но это от незнания, как их правильно готовить. Все бобовые обязательно нужно замачивать на ночь, хорошо промывать, а потом отваривать.

Жиры

"Жиры должны быть в рационе ежедневно, а к недорогим продуктам, относятся семена льна, тыквы или подсолнечника. Не обязательно покупать дорогие семена чиа. Орехи – грецкие или миндаль. Из орехов можно легко сделать ореховое молоко. Масло – из самых дешевых есть оливковое, кокосовое, масло ГХИ", — сказала врач.

Оливковое масло. Фото: Freepik

Очень важно не покупать подсолнечное или рапсовое рафинированное масло в прозрачном пластике, это пример дешевого, но вредного продукта.

Углеводы

"К углеводам относятся злаки, овощи, фрукты, ягоды и зелень. Они являются основой нашего рациона. Из злаков лучше покупать недорогие безглютеновые продукты, например гречку, рис, пшено. Из овощей можно ограничиться капустой, морковью, свеклой, ци. считаю, что именно эти овощи являются одними из самых полезных. В сезон стоит покупать редис, баклажаны, сельдерей, болгарский перец", — добавила врач.

Сезонные овощи. Фото: Freepik

Такие продукты, как колбасы, сыры и вся молочная продукция, разные виды хлебцев, булочек, круассанов, эклеров и все кондитерские изделия, разные сорта кофе, сладкие газированные напитки можно просто никогда их не покупать. С точки зрения питательной ценности у них нет ничего неизменного.

Лайфаки

Во-первых, составляйте список покупок и во время посещения магазина, старайтесь придерживаться того, что вы написали.

Продукты питания. Фото: Freepik

Во вторых, чтобы придерживаться составленного списка, нужно не ходить в магазин голодными.

Макаронные изделия. Фото: Freepik

Если есть возможность пользоваться интернет-магазинами, делайте это. При больших закупках доставка часто бесплатная.

Раньше мы писали, чем заменить сливочное масло, когда денег мало и без вреда здоровью.