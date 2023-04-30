Як кава впливає на печінку: несподіване відкриття вчених

Кавові зерна у чашці. Фото: Reuters

Британські вчені протягом 11 років вивчали стан здоров’я близько 500 тис. осіб, щоб дізнатися як кава впливає на здоров’я печінки. Дослідники прийшли до висновку, що помірне споживання цього напою знижує ризик розвитку хронічних захворювань цього найважливішого органу.

Про це пише WomanLife.

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Як кава впливає на печінку

В останні роки хвороби печінки стали однією з причин передчасної смерті по всьому світу. За даними ВООЗ, від них помирає близько 1,32 млн осіб на рік. Велика частина летальних випадків припадає на країни з низьким і середнім рівнем життя.

Згідно з дослідженням, три-чотири чашки кави в день знижують ймовірність розвитку стеатозу, жирової хвороби печінки, а також алкогольного і неалкогольного цирозу та інших хронічних захворювань цього органу на 20%. При цьому ризик смерті від цих хвороб у любителів кави зменшується на 49%.

Експеримент вчених

В експерименті брали участь громадяни від 40 до 69 років, які погодилися пожертвувати свою ДНК для аналізу, пройти медогляд, розповісти про раціон і шкідливі звички. Так, вчені зіставивши всі фактори, що впливають на здоров’я, визначили, що чим більше напою, що бадьорить добровольці вживали, тим рідше страждали від захворювань печінки. Особливо це було помітно у тих, хто пив мелену каву, а не швидкорозчинну.

Вчені також відзначають, що покращувати здоров’я печінки потрібно не тільки шляхом вживання кави, але і шляхом скорочення алкоголю, підтримки нормальної ваги, фізичних вправ і правильного харчування. Крім того, не радиться зловживати кавою, бо велика її кількість може погано вплинути на інші органи і системи організму людини.

Нагадаємо, нещодавно дієтологиня Світлана Фус розповіла, як правильно пити каву, аби не нашкодити собі.