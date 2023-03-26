Передозування кофеїном: як пити каву, аби не нашкодити собі

Ми вживаємо кофеїн не тільки з кавою

Кава — напій, які обожнюють практично всі, особливо вранці, коли заряд бадьорості життєво необхідний. Заряджає людину енергією саме високий вміст кофеїну в напої. Проте, надмірне вживання кави може призвести й до передозування.

Про це у своєму Facebook написала дієтолог Світлана Фус.

Яку дозу кофеїну можна вживати

"Вживання 400 мг кофеїну безпечне для дорослих, для вагітних жінок — 200 мг, а для дітей — 3 мг на кожен кілограм ваги. Такі рекомендації дає Європейське агентство з безпеки харчових продуктів. І це стосується всіх джерел кофеїну, в тому числі шоколаду і какао, що надходять протягом 24 годин", — каже експерт.

Фус наголошує, що не тільки з кавою ми вживаємо кофеїн. Його вміст у склянці зеленого чаю 35-75 мг, у чорних сортах до 90 мг. Кількість кофеїну визначається сортом і способом заварювання чаю.

Також він присутній в енергетиках, які приймають для бадьорості — його там 30-80 мг на 0,25 л (1 баночка). Також є ліки, які містять кофеїн.⁣⁣⠀

"Багато хто з нас думає, що еспресо містить максимум кофеїну з усіх способів приготування. Завдяки короткому часу екстракції кави цим методом, що триває 20-25 с, вміст кофеїну 35-40 мг на 30 мл кави. Для порівняння: в склянці розчинної кави близько 95 мг, а заварної чорної кави до 120 мг кофеїну", — додає лікарка.

Як пити каву, аби не нашкодити собі

"Цукор пригнічує дію кофеїну. Тому для досягнення максимального підбадьорливого ефекту краще пити каву без цукру. У спеку не варто пити понад 3 чашки кави на добу", — радить Фус.

Вона рекомендує обмежити вживання кави вагітним, літнім людям, гіпертонікам і тим, у кого проблеми із кишково-шлунковим трактом. А також людям із порушеннями сну і тим, хто перебуває у стані стресу.

"Будь-який продукт вживайте розумно і доцільно. Адже високі дози кофеїну пришвидшують ритм серця і можуть підвищувати тиск. А в деяких випадках викликати спазматичні болі в черевній порожнині та сприяти виникненню камінців у нирках", — пояснює дієтолог.

Нагадаємо, відома українська дієтологиня Світлана Фус розповіла про корисні властивості кави з какао. Саме цей напій має найбільш позитивний вплив на здоров'я людини і явну користь для організму.

Також радимо дізнатися про п'ять кавових звичок, від яких ви втрачаєте молодість.