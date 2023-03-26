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Передозування кофеїном: як пити каву, аби не нашкодити собі

26 березня 2023 08:40
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Ми вживаємо кофеїн не тільки з кавою
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Кава — напій, які обожнюють практично всі, особливо вранці, коли заряд бадьорості життєво необхідний. Заряджає людину енергією саме високий вміст кофеїну в напої. Проте, надмірне вживання кави може призвести й до передозування.

Про це у своєму Facebook написала дієтолог Світлана Фус.

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Яку дозу кофеїну можна вживати

"Вживання 400 мг кофеїну безпечне для дорослих, для вагітних жінок — 200 мг, а для дітей — 3 мг на кожен кілограм ваги. Такі рекомендації дає Європейське агентство з безпеки харчових продуктів. І це стосується всіх джерел кофеїну, в тому числі шоколаду і какао, що надходять протягом 24 годин", — каже експерт.

Фус наголошує, що не тільки з кавою ми вживаємо кофеїн. Його вміст у склянці зеленого чаю 35-75 мг, у чорних сортах до 90 мг. Кількість кофеїну визначається сортом і способом заварювання чаю.

Також він присутній в енергетиках, які приймають для бадьорості — його там 30-80 мг на 0,25 л (1 баночка). Також є ліки, які містять кофеїн.⁣⁣⠀

"Багато хто з нас думає, що еспресо містить максимум кофеїну з усіх способів приготування. Завдяки короткому часу екстракції кави цим методом, що триває 20-25 с, вміст кофеїну 35-40 мг на 30 мл кави. Для порівняння: в склянці розчинної кави близько 95 мг, а заварної чорної кави до 120 мг кофеїну", — додає лікарка.

Дієтолог застерегла від передозування кофеїном. Як пити каву, аби не нашкодити собі

Як пити каву, аби не нашкодити собі

"Цукор пригнічує дію кофеїну. Тому для досягнення максимального підбадьорливого ефекту краще пити каву без цукру. У спеку не варто пити понад 3 чашки кави на добу", — радить Фус.

Вона рекомендує обмежити вживання кави вагітним, літнім людям, гіпертонікам і тим, у кого проблеми із кишково-шлунковим трактом. А також людям із порушеннями сну і тим, хто перебуває у стані стресу.

"Будь-який продукт вживайте розумно і доцільно. Адже високі дози кофеїну пришвидшують ритм серця і можуть підвищувати тиск. А в деяких випадках викликати спазматичні болі в черевній порожнині та сприяти виникненню камінців у нирках", — пояснює дієтолог.

Нагадаємо, відома українська дієтологиня Світлана Фус розповіла про корисні властивості кави з какао. Саме цей напій має найбільш позитивний вплив на здоров'я людини і явну користь для організму. 

Також радимо дізнатися про п'ять кавових звичок, від яких ви втрачаєте молодість. 

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