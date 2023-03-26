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Передозировка кофеином: как пить кофе, чтобы не навредить себе

26 марта 2023 08:40
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Мы употребляем кофеин не только с кофе
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Кофе — напиток, которые обожают практически все, особенно утром, когда заряд бодрости жизненно необходим. Заряжает человека энергией самое высокое содержание кофеина в напитке. Однако чрезмерное употребление кофе может привести и к передозировке.

Об этом в своем Facebook написала диетолог Светлана Фус.

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Какую дозу кофеина можно принимать

"Употребление 400 мг кофеина безопасно для взрослых, для беременных женщин — 200 мг, а для детей — 3 мг на каждый килограмм веса. Такие рекомендации дает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов. И это касается всех источников кофеина, в том числе шоколада и какао", поступающие в течение 24 часов", — говорит эксперт.

Фус отмечает, что не только с кофе мы употребляем кофеин. Его содержание в стакане зелёного чая 35-75 мг, в черных сортах до 90 мг. Количество кофеина определяется сортом и способом заваривания чая.

Также он присутствует в энергетиках, которые принимают для бодрости — там 30-80 мг на 0,25 л (1 баночка). Также есть лекарство, содержащее кофеин.⁣⁣⠀

"Многие из нас думают, что эспрессо содержит максимум кофеина из всех способов приготовления. Благодаря короткому времени экстракции кофе этим методом, продолжающимся 20-25 с, содержание кофеина 35-40 мг на 30 мл кофе. Для сравнения: в стакане растворимого кофе около 95 мг, а заварного черного кофе до 120 мг кофеина", — добавляет врач.

Диетолог предостерег от передозировки кофеином. Как пить кофе, чтобы не навредить себе

Как пить кофе, чтобы не навредить себе

"Сахар угнетает действие кофеина. Поэтому для достижения максимального бодрящего эффекта лучше пить кофе без сахара. В жару не стоит пить более трех чашек кофе в сутки", — советует Фус.

Она рекомендует ограничить употребление кофе беременным, пожилым людям, гипертоникам и тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. А также людям с нарушениями сна и находящимся в состоянии стресса.

"Любой продукт употребляйте разумно и целесообразно. Ведь высокие дозы кофеина ускоряют ритм сердца и могут повышать давление. А в некоторых случаях вызвать спазматические боли в брюшной полости и способствовать возникновению камней в почках", — объясняет диетолог.

Напомним, известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о полезных свойствах кофе с какао. Именно этот напиток оказывает наиболее положительное влияние на здоровье человека и явную пользу для организма.

Также советуем узнать пять кофейных привычек, от которых вы теряете молодость.

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