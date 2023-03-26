Передозировка кофеином: как пить кофе, чтобы не навредить себе

Мы употребляем кофеин не только с кофе

Кофе — напиток, которые обожают практически все, особенно утром, когда заряд бодрости жизненно необходим. Заряжает человека энергией самое высокое содержание кофеина в напитке. Однако чрезмерное употребление кофе может привести и к передозировке.

Об этом в своем Facebook написала диетолог Светлана Фус.

Какую дозу кофеина можно принимать

"Употребление 400 мг кофеина безопасно для взрослых, для беременных женщин — 200 мг, а для детей — 3 мг на каждый килограмм веса. Такие рекомендации дает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов. И это касается всех источников кофеина, в том числе шоколада и какао", поступающие в течение 24 часов", — говорит эксперт.

Фус отмечает, что не только с кофе мы употребляем кофеин. Его содержание в стакане зелёного чая 35-75 мг, в черных сортах до 90 мг. Количество кофеина определяется сортом и способом заваривания чая.

Также он присутствует в энергетиках, которые принимают для бодрости — там 30-80 мг на 0,25 л (1 баночка). Также есть лекарство, содержащее кофеин.⁣⁣⠀

"Многие из нас думают, что эспрессо содержит максимум кофеина из всех способов приготовления. Благодаря короткому времени экстракции кофе этим методом, продолжающимся 20-25 с, содержание кофеина 35-40 мг на 30 мл кофе. Для сравнения: в стакане растворимого кофе около 95 мг, а заварного черного кофе до 120 мг кофеина", — добавляет врач.

Как пить кофе, чтобы не навредить себе

"Сахар угнетает действие кофеина. Поэтому для достижения максимального бодрящего эффекта лучше пить кофе без сахара. В жару не стоит пить более трех чашек кофе в сутки", — советует Фус.

Она рекомендует ограничить употребление кофе беременным, пожилым людям, гипертоникам и тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. А также людям с нарушениями сна и находящимся в состоянии стресса.

"Любой продукт употребляйте разумно и целесообразно. Ведь высокие дозы кофеина ускоряют ритм сердца и могут повышать давление. А в некоторых случаях вызвать спазматические боли в брюшной полости и способствовать возникновению камней в почках", — объясняет диетолог.

Напомним, известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о полезных свойствах кофе с какао. Именно этот напиток оказывает наиболее положительное влияние на здоровье человека и явную пользу для организма.

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