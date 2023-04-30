Как кофе влияет на печень: неожиданное открытие ученых

Кофейные зерна в чашке. Фото: Reuters

Британские ученые в течение 11 лет изучали состояние здоровья около 500 тыс. человек, чтобы узнать, как кофе влияет на здоровье печени. Исследователи пришли к выводу, что умеренное потребление этого напитка снижает риск развития хронических заболеваний этого органа.

Об этом пишет WomanLife.

Читайте также:

Как кофе влияет на печень

В последние годы болезни печени стали одной из причин преждевременной смерти во всем мире. По данным ВОЗ, от них умирает около 1,32 млн человек в год. Большая часть летальных исходов приходится на страны с низким и средним уровнем жизни.

Согласно исследованию, три-четыре чашечки кофе в день снижают вероятность развития стеатоза, жировой болезни печени, а также алкогольного и неалкогольного цирроза и других хронических заболеваний этого органа на 20%. При этом риск смерти от этих заболеваний у любителей кофе уменьшается на 49%.

Эксперимент ученых

В эксперименте принимали участие граждане от 40 до 69 лет, которые согласились пожертвовать свою ДНК для анализа, пройти медосмотр, рассказать о рационе и вредных привычках. Так, ученые сопоставив все факторы, влияющие на здоровье, определили, что чем больше бодрящего напитка добровольцы употребляли, тем реже страдали от заболеваний печени. Особенно это было заметно у тех, кто пил молотый кофе, а не быстрорастворимый.

Ученые также отмечают, что улучшать здоровье печени следует не только путем употребления кофе, но и путем сокращения алкоголя, поддержания нормального веса, физических упражнений и правильного питания. Кроме того, не советуется злоупотреблять кофе, потому что большое его количество может плохо повлиять на другие органы и системы человеческого организма.

Напомним, недавно диетолог Светлана Фус рассказала, как правильно пить кофе, чтобы не навредить себе.