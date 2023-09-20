Як перемогти рак – вчені наблизилися до онкології.

Кажан вночі. Фото: Вікісклад

Результат дослідження групи міжнародних учених передбачає, що унікальні біологічні особливості кажанів можуть містити ключі до відкриття нових способів боротьби з раком. Дослідники виявили, що кажани не тільки можуть літати, але й мають тривалий термін життя, напрочуд низький рівень раку та міцну імунну систему.

Про це пише видання Study Finds.

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Згідно з новим революційним дослідженням, кажани можуть бути більш ніж просто істотами ночі. Ці істоти виняткові серед ссавців. Кажани не тільки єдині в сім'ї і здатні літати — вони також відрізняються значним довголіттям, і серед них майже не зустрічаються випадків раку.

Дослідницька команда Оксфордського університету приділила увагу питанням уродженої імунної відповіді кажанів — їхньої першої лінії захисту від патогенів. На думку вчених, це може дати цінну інформацію щодо запобігання передачі хвороб від тварин людям.

Використовуючи передові технології, команда вчених секвенувала геноми двох видів кажанів: ямайської летючої миші і мезоамериканської вусатої кажанів. Порівнявши з геномами інших ссавців, вчені виявили справді інтригуючий результат. Виявляється, кажани мають генетичні адаптації у білках, які пов'язані з відновленням ДНК та придушенням раку. Дослідники ідентифікували адаптацію 46 білків, пов'язаних із раком, пише Study Finds.

"Створюючи ці нові геноми кажанів і порівнюючи їх з іншими ссавцями, ми продовжуємо знаходити надзвичайні нові адаптації у противірусних та протипухлинних генах", — розповідає провідний автор дослідження доктор Армін Шебен з лабораторії Колд Спрінг Харбор у Нью-Йорку.

Раніше ми писали, що, за прогнозами вчених, вже до 2030 року для лікування раку та хвороб серця будуть готові вакцини. Новаторські ін'єкції можуть урятувати мільйони життів.

Також вчені повідомляють, що винайшли батарейку, яка знищує ракові клітини. Йдеться про батарею, яка заряджається навколо пухлини та забирає кисень із середовища ракових клітин. Актуальні дослідження показують, що у такий спосіб збільшується ефективність деяких методів лікування раку.

