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Эволюция летучих мышей скрывает ключи к победе над раком

20 сентября 2023 13:08
- Игорь Тележников
Как победить рак – ученые приблизились к онкологии.
Летучая мышь ночью. Фото: Викисклад
- Игорь Тележников

Результат исследования группы международных ученых предполагает, что уникальные биологические особенности летучих мышей могут содержать ключи к открытию новых способов борьбы с раком. Исследователи обнаружили, что летучие мыши не только могут летать, но и имеют длительный срок жизни, удивительно низкий уровень рака и прочную иммунную систему.

Об этом пишет издание Study Finds.

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Согласно новому революционному исследованию, летучие мыши могут быть более чем просто существами ночи. Эти существа исключительны среди млекопитающих. Летучие мыши не только единственны в семье и способны летать — они также отличаются значительным долголетием, и среди них почти не встречаются случаев рака.

Исследовательская команда Оксфордского университета уделила внимание вопросам врожденного иммунного ответа летучих мышей — их первой линии защиты от патогенов. По мнению ученых, это может дать ценную информацию по предотвращению передачи болезней от животных людям.

Используя передовые технологии, команда ученых секвенировала геномы двух видов летучих мышей: ямайской летучей мыши и мезоамериканской усатой летучей мыши. Сравнив с геномами других млекопитающих, учёные обнаружили действительно интригующий результат. Оказывается, летучие мыши имеют генетические адаптации в белках, которые связаны с восстановлением ДНК и подавлением рака. Исследователи идентифицировали адаптацию 46 белков, связанных с раком, пишет Study Finds.

"Создавая эти новые геномы летучих мышей и сравнивая их с другими млекопитающими, мы продолжаем находить чрезвычайные новые адаптации в противовирусных и противоопухолевых генах", — рассказывает ведущий автор исследования доктор Армин Шебен из лаборатории Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке.

Ранее мы писали, что, по прогнозам ученых, уже к 2030 году для лечения рака и заболеваний сердца будут готовы вакцины. Новаторские инъекции могут спасти миллионы жизней.

Также ученые сообщают, что изобрели батарейку, которая уничтожает раковые клетки. Речь идет о батарее, которая заряжается вокруг опухоли и уносит кислород из среды раковых клеток. Актуальные исследования показывают, что таким образом увеличивается эффективность некоторых методов лечения рака.

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