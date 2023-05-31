Як зрозумити поведінку собаки

Дівчина обіймає собаку. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Дослідники виявили, що не всі домашні собаки прагнуть до спілкування. Коли собака виляє хвостом, притискає вуха і показує зуби, це може свідчити про тривогу або агресію.

Про це повідомив Psychology Today.

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Зараз, коли настала весна, а літо вже не за горами, здається, що кожен вигулює свого собаку. Однак не всі собаки зацікавлені в спілкуванні. Багато з них лякаються, коли до них наближається інша собака або людина.

Дівчина та собака. Фото: Freepik

"Не всі собаки хочуть спілкуватися. Деякі бояться, коли до них наближається незнайомець або інша собака. Ознаками того, що собака боїться, коли хтось намагається її погладити, можуть бути подряпини, чхання та позіхання", — йдеться в повідомленні.

Наприклад, коли собака підходить, щоб обнюхати вас, це не обов'язково означає, що вона хоче, щоб ви її погладили. Це просто означає, що вона обнюхує вас, щоб дізнатися, хто ви, де ви були і, можливо, з ким ви були. Це не означає, що собака бажає, щоб ви опустилися на її рівень і погладили. До того ж деякі собаки можуть сприйняти це як агресію по відношенню до них.

Домашній пес. Фото: Freepik

"Важливо розуміти їхню мову, перш ніж втручатися в їхній простір або дозволяти дитині втручатися і намагатися погладити собаку без їхнього дозволу. Важливо навчитися спілкуватися з ними до того, як ви зробите невинну помилку і хтось постраждав", — зазначають експерти.

За даними Школи ветеринарної медицини Університету Тафтса-Каммінгса, існують певні комунікативні сигнали, про які варто знати:

Почухання або чхання може означати, що тварина відчуває свербіж або чхання, але коли вона раптово лягає і починає чухатися, це також може означати, що вона намагається уникнути контакту з вами;

Позіхання також може свідчити про те, що тварина відчуває напругу або дискомфорт від ситуації, що склалася;

Коли ви тримаєте кулак перед носом собаки, може здатися, що ви намагаєтеся привернути її увагу або що ви доброзичливі і просто хочете її погладити — дуже невинний жест у вашому розумінні, але не в її розумінні. Однак собака може відчувати себе дуже незручно, коли перед нею тримають кулак, і сприймати це як агресивний сигнал, що змушує його бути насторожі. Вони можуть відступити від вас або відвести від вас голову. Якщо це відбувається, вони намагаються сказати вам, що не хочуть, щоб ви їх торкалися. Пам'ятайте, що не кожна собака хоче, щоб її гладила незнайома людина.

Прогулянка з собакою. Фото: Freepik

Виляння хвостом

Не завжди виляння хвостом є ознакою того, що собака щаслива.

Зверніть увагу на ці ознаки:

Під час виляння хвостом. Чи є корпус собаки жорстким, ребристим? Вуха притиснуті назад? У неї фіксований погляд або очі швидко кліпають? Чи щільно притиснута паща, а зуби показують: "слухай зуби, а не хвіст"?

Жорстка позиція означає, що собака готова до бою, притиснуті вуха і швидке моргання вказують на тривогу, а фіксований погляд сигналізує про агресію або страх, який може призвести до агресії.

Однак, якщо тіло собаки спокійне, а очі щасливі та розслабленні, можна погладити її, оскільки в цьому випадку виляння хвостом є добрим знаком. Також, якщо собака не показує зуби під час виляння хвостом, це ще одна добра ознака.

Собака породи коргі. Фото: Freepik

Про обійми собаки

Чи знаєте ви, що собака повинна навчитися, що обійми — це добре? Маленькі діти намагаються обіймати собак (незалежно від того, знають вони їх чи ні). Однак, накриваючи їх рукою, ви демонструєте своє домінування. Знову ж таки, потрібно усвідомлювати, що ви робите, коли наближаєтесь до собаки.

"Не поспішайте наближатися до собаки і не дозволяйте дитині робити це, не перевіривши сигнали. Насправді, ще одна ідея — запитати власника собаки, чи кусається його собака, і чи не проти він, щоб ви або ваша дитина погладили його собаку, це допоможе уникнути багатьох незручностей і страждань для собаки, власника, вас і вашої родини", — додали експерти.

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