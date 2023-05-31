Как понять поведение собаки

Девушка обнимает собаку. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Исследователи обнаружили, что не все домашние собаки стремятся к общению. Когда собака виляет хвостом, прижимает уши и показывает зубы, это может свидетельствовать о тревоге или агрессии.

Об этом сообщил Psychology Today.

Читайте также:

Сейчас, когда наступила весна, а лето уже не за горами, кажется, что каждый выгуливает свою собаку. Однако не все собаки заинтересованы в общении. Многие пугаются, когда к ним приближается другая собака или человек.

Девушка и собака. Фото: Freepik

"Не все собаки хотят общаться. Некоторые боятся, когда к ним приближается незнакомец или другая собака. Признаками того, что собака боится, когда кто-то пытается ее погладить, могут быть царапины, чихание и зевота", — говорится в сообщении.

Например, когда собака подходит, чтобы обнюхать вас, это не обязательно означает, что она хочет, чтобы вы ее погладили. Это просто означает, что он обнюхивает вас, чтобы узнать, кто вы, где вы были и, возможно, с кем вы были. Это не значит, что собака желает, чтобы вы опустились на ее уровень и погладили. К тому же, некоторые собаки могут воспринять это как агрессию по отношению к ним.

Домашняя собака. Фото: Freepik

"Важно понимать их язык, прежде чем вмешиваться в их пространство или позволять ребенку вмешиваться и пытаться погладить собаку без их разрешения. Важно научиться общаться с ними до того, как вы совершите невинную ошибку и кто-то пострадал", — отмечают эксперты.

По данным Школы ветеринарной медицины Университета Тафтса-Каммингса, существуют определенные коммуникативные сигналы, о которых следует знать:

Почесывание или чихание может означать, что животное испытывает зуд или чихание, но когда оно внезапно ложится и начинает чесаться, это также может означать, что оно пытается избежать контакта с вами;

Зевота также может свидетельствовать о том, что животное испытывает напряжение или дискомфорт от сложившейся ситуации;

Когда вы держите кулак перед носом собаки, может показаться, что вы пытаетесь привлечь ее внимание или что вы дружелюбны и просто хотите ее погладить – очень невинный жест в вашем понимании, но не в ее понимании. Однако собака может чувствовать себя очень неудобно, когда перед ней держат кулак, и воспринимать это как агрессивный сигнал, заставляющий его быть настороже. Они могут отступить от вас или увести от вас голову. Если это происходит, они пытаются сказать вам, что не хотят, чтобы вы их касались. Помните, что не каждая собака хочет, чтобы ее гладил незнакомый человек.

Прогулка с собакой. Фото: Freepik

Виляние хвостом

Не всегда виляние хвостом является признаком того, что собака счастлива.

Обратите внимание на эти признаки:

Во время виляния хвостом. Является ли корпус собаки жестким, ребристым? Уши прижаты назад? У нее фиксированный взгляд или глаза быстро моргают? Плотно ли прижата пасть, а зубы показывают: "слушай зубы, а не хвост"?

Жесткая позиция означает, что собака готова к бою, прижатые уши и быстрое моргание указывают на тревогу, а фиксированный взгляд сигнализирует об агрессии или страхе, который может привести к агрессии.

Однако, если тело собаки спокойно, а глаза счастливы и расслабленны, можно погладить ее, поскольку в этом случае виляние хвостом является хорошим знаком. Также, если собака не показывает зубы во время виляния хвостом, это еще один хороший признак.

Собака породы корги. Фото: Freepik

Об объятиях собаки

Знаете ли вы, что собака должна научиться, что объятия – это хорошо? Маленькие дети пытаются обнимать собак (независимо от того, знают они их или нет). Однако накрывая их рукой, вы демонстрируете свое доминирование. Опять же нужно осознавать, что вы делаете, когда приближаетесь к собаке.

"Не спешите приближаться к собаке и не позволяйте ребенку делать это, не проверив сигналы. На самом деле, еще одна идея — спросить владельца собаки, кусается ли его собака, и не против ли он, чтобы вы или ваш ребенок погладили его собаку, это поможет избежать многих неудобств и страданий для собаки, владельца, вас и вашей семьи", — добавили эксперты.

Ранее мы писали, что ученые узнали о новых возможностях домашних кошек.