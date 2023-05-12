Як можна заразитися лишаєм

Ілюстративне фото. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Зазвичай ми звикли, що лишаєм можна заразитися від хворої людини або тварини, але під таким діагнозом, як лишай насправді ховається дуже багато захворювань.

Про це повідомила дитяча лікарка дерматологиня Олександра Буртин.

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Одна з найчастіших причин візиту до дитячого дерматолога — лишай. Лишай — це група дерматологічних захворювань. Загальним симптомом для всіх форм лишаю є поява на шкірі плям. Змінені ділянки можуть бути асиметричної форми, одиничними або множинними, що відрізняється забарвлення, мати різноманітну конфігурацію і рельєф.

"Лишай може бути рожевий, різнокольоровий, сонячний, висівкоподібний, стригучий. блискучий, простий, червоний, їх велика кількість. Але поговоримо про ті, які найчастіше ми бачимо у дітей", — сказала лікарка.

Лікар та дитина. Фото: Freepik

Рожевий лишай

Насамперед це рожевий лишай вірусного походження, яким неможливо заразитися від людини або тварини.

"Це лишай, який ми бачимо на шкірі, спершу з'являється плямка, яка має по периферії обідок і сухість навколо. Через один два тижні вона зникає і на заміну їй з'являється безліч дрібних плям по всьому тулубу. Лікування цього лишая немає, але є симптоматичне. Лікування підбирається на консультації в лікаря", — пояснила дерматологиня.

Дитина. Фото: Freepik

Різнокольоровий (висівкоподібний, сонячний) лишай

"Це лишай, який зазвичай є на верхній частині тулуба, тобто верхня частина спини, плечі та шия. Ми спостерігаємо його найчастіше в літній період, тому що пацієнти починають вдвідувати водойми, річки, озери та басейни", — додала лікарка.

Виникає цей вид лишая внаслідок розмноження грибка, який є в нормі на нашій шкірі.

Лікар оглядає дитину. Фото: Freepik

Стригущий лишай

"Це лишай, який може бути абсолютно у будь-якій частині тіла. Проявляється він у вигляді круглої плями, яка має обідок яскраво рожевого або червоного кольору, і по центру сухість з більш світлим відтінком шкіри. На волосистій шкірі голови в плямі буде випадіння волосся. Але насправді волосся в тому місті не випадає, а обламується при корені. Без спеціальних збільшуючих інструментів це неможливо побачити", — прокоментувала лікарка.

Цей вид лишая лікується досить тривало, тому варто не затягувати візит до лікаря.

Симптомами лишая можуть бути:

сверблячка;

зміна забарвлення плями;

схильність до поширення процесу на навколишні ділянки.

При виявленні у дитини хоча б одного з перерахованих симптомів — зверніться за консультацією до фахівця.

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