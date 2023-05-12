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Детский дерматолог рассказала всю правду о лишае

12 мая 2023 22:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как можно заразиться лишаем
Иллюстративная фотография. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Обычно мы привыкли, что лишаем можно заразиться от больного человека или животного, но под таким диагнозом, как лишай действительно скрывается очень много заболеваний.

Об этом сообщила детский врач дерматологиня Александра Буртына.

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Одна из самых частых причин визита в детский дерматолог — лишай. Лишай — это группа дерматологических заболеваний. Общим симптомом для всех форм лишая является появление на коже пятен. Измененные участки могут быть асимметричной формы, единичными или множественными, отличающимися окрасами, иметь разнообразную конфигурацию и рельеф.

"Лишай может быть розовый, разноцветный, солнечный, отрубевидный, стригущий, блестящий, простой, красный, их большое количество. Но поговорим о тех, которые чаще всего мы видим у детей",— сказала врач.

Доктор и ребенок. Фото: Freepik

Розовый лишай

Прежде всего, это розовый лишай вирусного происхождения, которым невозможно заразиться от человека или животного.

"Это лишай, который мы видим на коже, сначала появляется пятнышко, имеющее по периферии ободок и сухость вокруг. Через одну две недели она исчезает и на замену ей появляется множество мелких пятен по всему туловищу. Лечения этого лишая нет, но есть симптоматическое. Лечение подбирается на консультации у врача", — объяснила дерматолог.

Ребенок. Фото: Freepik

Разноцветный (отрубевидный, солнечный) лишай

"Это лишай, который обычно находится на верхней части туловища, то есть верхняя часть спины, плечи и шея. Мы наблюдаем его чаще всего в летний период, потому что пациенты начинают посещать водоемы, реки, озера и бассейны", добавила врач.

Возникает этот вид лишая вследствие размножения грибка, имеющегося в норме на нашей коже.

Врач осматривает ребенка. Фото: Freepik

Стригущий лишай

"Это лишай, который может быть абсолютно в любой части тела. Проявляется он в виде круглого пятна, имеющего ободок ярко розового или красного цвета, и по центру сухость с более светлым оттенком кожи. На волосистой коже головы в пятне будет выпадение волос. На самом деле волосы в том месте не выпадают, а обламываются при корне. Без специальных увеличивающих инструментов это невозможно увидеть", — прокомментировала врач.

Этот вид лишая лечится достаточно продолжительно, поэтому следует не затягивать визит к врачу.

Симптомами лишая могут быть:

  • зуд;
  • изменение окраски пятна;
  • склонность к распространению процесса на окружающие участки.

При выявлении у ребенка хотя бы одного из перечисленных симптомов обратитесь за консультацией к специалисту.

Раньше мы писали, что вегетарианская диета стала причиной тяжелого дерматита у ребенка.

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