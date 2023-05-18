Що таке залізодефіцитна анемія

Дієтологиня назвала головну помилку, через яку може не засвоюватися залізо
Потрібно уважно ставитись до кількості заліза в організмі. Вважається, що це життєво важливий елемент для дихання кожної клітини, яких трильйони, при його дефіциті виникає залізодефіцитна анемія.
Про це повідомила дієтологиня Вікторія Погорєлая.
Діагностика анемії
"Хибною є діагностика анемії лише по гемоглобіну. Підвищений гемоглобін свідчить про згущену кров, при цьому може бути тотальна нестача заліза в організмі. Існує декілька видів анемії, щоб розпізнати її я інтерпретую аналізи комплексно", — повідомила лікарка.
Як дізнатися, що у вас залізодефіцитна анемія
Лише аналіз повної панелі певних показників покаже реальну картину.
Приймаючи аптечні препараті — солі заліза, ми лиш отруюємо організм. Крім того, залізо дуже погано виводиться і накопичується в тканинах. Це токсично і дуже шкідливо.
Як знижена кислотність шлунку пов'язана з залізодефіцитною анемією
"І ще одна велика проблема, до якої призводить знижена кислотність шлунку це те, що ми не можемо розщепити білок і створити і засвоїти власні амінокислоти. Нестача білків призводить до того, що ми не можемо засвоїти залізо, бо для заліза нам теж потрібна кислота для цієї самої реакції", — повідомила Вікторія Погорєлая.
Інакше, за словами лікарки, залізо буде лише отруювати наш організм. Так виникає залізодефіцитна або латентна анемія. Це все видно по аналізах.
"З приводу дозування бетаїну та яблучного оцту — є загальні схеми, а є теж індивідуальні, які підбираються саме під стан пацієнта", — резюмувала дієтологиня.
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