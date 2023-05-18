Що таке залізодефіцитна анемія

Відчуття слабкості. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Потрібно уважно ставитись до кількості заліза в організмі. Вважається, що це життєво важливий елемент для дихання кожної клітини, яких трильйони, при його дефіциті виникає залізодефіцитна анемія.

Про це повідомила дієтологиня Вікторія Погорєлая.

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Діагностика анемії

"Хибною є діагностика анемії лише по гемоглобіну. Підвищений гемоглобін свідчить про згущену кров, при цьому може бути тотальна нестача заліза в організмі. Існує декілька видів анемії, щоб розпізнати її я інтерпретую аналізи комплексно", — повідомила лікарка.

Як дізнатися, що у вас залізодефіцитна анемія

Лише аналіз повної панелі певних показників покаже реальну картину.

Приймаючи аптечні препараті — солі заліза, ми лиш отруюємо організм. Крім того, залізо дуже погано виводиться і накопичується в тканинах. Це токсично і дуже шкідливо.

Залізо в організмі. Фото: Freepik

Як знижена кислотність шлунку пов'язана з залізодефіцитною анемією

"І ще одна велика проблема, до якої призводить знижена кислотність шлунку це те, що ми не можемо розщепити білок і створити і засвоїти власні амінокислоти. Нестача білків призводить до того, що ми не можемо засвоїти залізо, бо для заліза нам теж потрібна кислота для цієї самої реакції", — повідомила Вікторія Погорєлая.

Людина здає аналізи. Фото: Freepik

Інакше, за словами лікарки, залізо буде лише отруювати наш організм. Так виникає залізодефіцитна або латентна анемія. Це все видно по аналізах.

"З приводу дозування бетаїну та яблучного оцту — є загальні схеми, а є теж індивідуальні, які підбираються саме під стан пацієнта", — резюмувала дієтологиня.

Раніше ми писали, що дієтологиня назвала причину, чому вранці важко прокидатися.