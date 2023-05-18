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Диетолог назвала главную ошибку, из-за которой может не усваиваться железо

18 мая 2023 22:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое железодефицитная анемия
Чувство слабости. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Следует внимательно относиться к количеству железа в организме. Считается, что это жизненно важный элемент для дыхания каждой клетки, которых триллионы, при его дефиците возникает железодефицитная анемия.

Об этом сообщила диетолог Виктория Погорелая.

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Диагностика анемии

"Ложной считается диагностика анемии только по гемоглобину. Повышенный гемоглобин свидетельствует о сгущенной крови, при этом может быть тотальная нехватка железа в организме. Существует несколько видов анемии, чтобы распознать ее я интерпретирую анализы комплексно", — сообщила врач.

Как узнать, что у вас железодефицитная анемия

Только анализ полной панели определенных показателей покажет реальную картину.

Принимая аптечные препараты — соли железа, мы только отравляем организм. Кроме того, железо очень плохо выводится и скапливается в тканях. Это токсично и очень вредно.

Железо в организме. Фото: Freepik

Как пониженная кислотность желудка связана с железодефицитной анемией

"И еще одна большая проблема, к которой приводит пониженная кислотность желудка это то, что мы не можем расщепить белок и создать и усвоить собственные аминокислоты. Нехватка белков приводит к тому, что мы не можем усвоить железо, потому что для железа нам тоже нужна кислота для этой самой реакции", — сообщила Виктория Погорелая.

Человек сдает анализы. Фото: Freepik

Иначе, по словам врача, железо будет только отравлять наш организм. Так возникает железодефицитная или латентная анемия. Это все видно по анализам.

"По поводу дозировки бетаина и яблочного уксуса есть общие схемы, а есть тоже индивидуальные, которые подбираются именно под состояние пациента", — резюмировала диетолог.

Ранее мы писали, что диетолог назвала причину, почему утром трудно просыпаться.

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