Что такое железодефицитная анемия

Диетолог назвала главную ошибку, из-за которой может не усваиваться железо
Следует внимательно относиться к количеству железа в организме. Считается, что это жизненно важный элемент для дыхания каждой клетки, которых триллионы, при его дефиците возникает железодефицитная анемия.
Об этом сообщила диетолог Виктория Погорелая.
Диагностика анемии
"Ложной считается диагностика анемии только по гемоглобину. Повышенный гемоглобин свидетельствует о сгущенной крови, при этом может быть тотальная нехватка железа в организме. Существует несколько видов анемии, чтобы распознать ее я интерпретирую анализы комплексно", — сообщила врач.
Как узнать, что у вас железодефицитная анемия
Только анализ полной панели определенных показателей покажет реальную картину.
Принимая аптечные препараты — соли железа, мы только отравляем организм. Кроме того, железо очень плохо выводится и скапливается в тканях. Это токсично и очень вредно.
Как пониженная кислотность желудка связана с железодефицитной анемией
"И еще одна большая проблема, к которой приводит пониженная кислотность желудка это то, что мы не можем расщепить белок и создать и усвоить собственные аминокислоты. Нехватка белков приводит к тому, что мы не можем усвоить железо, потому что для железа нам тоже нужна кислота для этой самой реакции", — сообщила Виктория Погорелая.
Иначе, по словам врача, железо будет только отравлять наш организм. Так возникает железодефицитная или латентная анемия. Это все видно по анализам.
"По поводу дозировки бетаина и яблочного уксуса есть общие схемы, а есть тоже индивидуальные, которые подбираются именно под состояние пациента", — резюмировала диетолог.
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