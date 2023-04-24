Процеси старіння шкіри можна зупинити та омолодити шкіру

Красива доглянута шкіра. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато жінок прагнуть до того, щоб зберегти молодість та гарно виглядати в будь-якому віці. Дієтологиня дала десять рекомендацій, які на її думку зупиняють старіння.

Про це розповіла лікарка-дієтологиня Катерина Пашко.

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Рекомендація № 1 — не соромитися свого віку

Жінка з віком стає тільки прекраснішою. Тому ніколи не соромтеся свого віку та зажди піклуйтеся про здоров'я.

Жінка доглядає за собою. Фото: Pexels

Рекомендація № 2 — робіть щорічний чек ап організму

Молодість — це відображення внутрішнього стану організму. Тому основна рекомендація — завжди піклуватися про своє здоров'я. Потрібно регулярно здавати аналізи, жінки особливо підвержені хворобам щитоподібної залози. Це важливо діагностувати. Також потрібно рівень холестерину ат слідкувати за рівнем вітаміну D.

Рекомендація № 3 — здоровий сон

Жінці необхідна достатня кількість сну. Наявність або відсутність здорового сну дуже сильно відображається на обличчі жінки. Не нехтуйте цією рекомендацією.

Домашній догляд. Фото: Pexels

Рекомендація № 4 — прибрати з раціону солодощі та продукти, які можуть викликати запалення

При надмірному споживанні цукру в організмі накопичуються продукти глікації (випічка та продукти зі скоринкою зверху). Глікація — це коли молекули цукру поєднуються з молекулами білка і можуть його пошкоджувати, що призводить до старіння. Перше, що ми можемо спостерігати, це погіршення стану шкіри.

Рекомендація № 5 — навчитися контролювати емоційний стан

Емоційний стан для жінки дуже важливий, оскільки це завжди відображається на зовнішності. Гарний метод заспокоєння — це медитація. Просто спробуйте й ви відчуваєте різницю.

Догляд за обличчям. Фото: Pexels

Рекомендація № 6 — займатися фізичною активністю

Це буде відображатися на вашій зовнішності. У вас будуть більш розвинені м'язи та пружна шкіра. Спорт повинен бути в житті кожної людини. Це не обов'язкова спортивна зала чи кросфіт. спорт повинен бути до душі, важливо обрати тренування до свого смаку.

Рекомендація № 7 — здоровий раціон

Раціон харчування повинен складатися з корисних продуктів. Основна база це рослинна їжа, овочі, фрукти та 2-3 на тиждень м'ясо. Від харчування залежить скільки років ви зможете прожити.

Жінка доглядає за собою. Фото: Pexels

Рекомендація № 8 — вживати достатню кількість рідини

Рідина натягує шкіру, важливо тримати водний баланс. Ви зможете помітити, що при достатньому вживанні води целлюлит не зявляється.

Рекомендація № 9 — не палити та не пити вживати алкоголь

Ця рекомендація особливо важлива для естетичного вигляду, оскільки паління погіршує роботу м'язового каркасу на лобі, з'являються кисетні зморшки навколо рота. Паління буде робити ваше обличчя старшим. Вживання алкоголя також призводить до швидкого старіння.

Засоби для догляду за шкірою. Фото: Pexels

Рекомендація № 10 — доглядати за своєю зовнішністю

Важливо приділяти час для догляду за собою. Піклування про себе дуже важливо, базові речі, які роблять жінок гарнішими.

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