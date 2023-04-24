Процессы старения кожи можно остановить и омолодить.

Красивая ухоженная кожа. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие женщины стремятся сохранить молодость и хорошо выглядеть в любом возрасте. Диетолог дала десять рекомендаций, по ее мнению, останавливающих старение.

Об этом сообщила врач-диетолог Екатерина Пашко.

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Рекомендация № 1 — не стесняться своего возраста

Женщина с возрастом становится только красивее. Поэтому никогда не стесняйтесь своего возраста и всегда заботьтесь о здоровье.

Женщина ухаживает за собой. Фото: Pexels

Рекомендация № 2 — делайте ежегодный чек ап организма

Молодость — это отражение внутреннего состояния организма. Поэтому основная рекомендация – всегда заботиться о своем здоровье. Нужно регулярно сдавать анализы, женщины особенно подвержены болезням щитовидной железы. Это важно диагностировать. Также нужно уровень холестерина следить за уровнем витамина D.

Рекомендация № 3 — здоровый сон

Женщине необходимо достаточное количество сна. Наличие или отсутствие здорового сна очень сильно отражается на лице женщины. Не пренебрегайте этой рекомендацией.

Домашний уход. Фото: Pexels

Рекомендация № 4 — убрать из рациона сладости и продукты, которые могут вызвать воспаление

При чрезмерном потреблении сахара в организме скапливаются продукты гликации (выпечка и продукты с корочкой сверху). Гликация — это когда молекулы сахара сочетаются с молекулами белка и могут его повреждать, что приводит к старению. Первое, что мы можем наблюдать, это ухудшение состояния кожи.

Рекомендация № 5 — научиться контролировать эмоциональное состояние

Эмоциональное состояние для женщины очень важно, поскольку это всегда отражается на внешности. Хороший метод успокоения — это медитация. Просто попробуйте и вы ощущаете разницу.

Уход за лицом. Фото: Pexels

Рекомендация № 6 — заниматься физической активностью

Это будет отображаться на вашем облике. У вас будут более развиты мышцы и упругая кожа. Спорт должен быть в жизни каждого человека. Это не обязательный спортивный зал или кроссфит. спорт должен быть по душе, важно выбрать тренировку по своему вкусу.

Рекомендация № 7 — здоровый рацион

Рацион питания должен состоять из полезных продуктов. Основная база – это растительная пища, овощи, фрукты и 2-3 в неделю мясо. От питания зависит сколько лет вы можете прожить.

Женщина ухаживает за собой. Фото: Pexels

Рекомендация № 8 — употреблять достаточное количество жидкости

Жидкость натягивает кожу, важно держать водный баланс. Вы можете заметить, что при достаточном употреблении воды целлюлит не появляется.

Рекомендация № 9 — не курить и не пить употреблять алкоголь

Эта рекомендация особенно важна для эстетического вида, поскольку курение ухудшает работу мышечного каркаса на лбу, появляются кисетные морщинки вокруг рта. Курение будет делать ваше лицо постарше. Употребление алкоголя также приводит к быстрому старению.

Средства по уходу за кожей. Фото: Pexels

Рекомендация № 10 — ухаживать за своей внешностью

Важно уделять время по уходу за собой. Попечительство о себе очень важно, базовые вещи, которые делают женщин красивее.

Ранее мы писали, что косметолог рассказала о вредных привычках для кожи.