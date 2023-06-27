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Чоловік із Каліфорнії захворів на рак після використання популярної дитячої присипки

27 червня 2023 07:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чоловік із Каліфорнії захворів на рак після використання популярної дитячої присипки
Комп’ютерна томографія. Фото: Magnetime
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чоловік із Каліфорнії подав до суду на популярну компанію Johnson & Johnson. За його словами, він захворів на рак після використання дитячої присипки.

Про це повідомляє Reuters.

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Тяжка хвороба після дитячої присипки

"Я просто перетворився на перелякану маленьку дитину", — розповів Еморі Ернандес про свій діагноз мезотеліоми 2022 року під час засідання суду. 

Він сказав, що уникав би присипку J&J, якби його попередили, що він містить азбест, як стверджується в його позові.

Компанія заперечує, що її дитяча присипка містить азбест або ж викликає рак. До того ж вона стверджує, що хвороба Ернандеса є надзвичайно рідкісною і не пов'язана з впливом азбесту.

Адвокат J&J Елісон Браун запитала чоловіка про те, як багато він знає про власну справу. Ернандес відповів, що йому мало що відомо про деталі позову, а також, що він особисто не купував дитячу присипку і не пам'ятає, якою саме продукцією він користувався.

Під час засідання суду присяжні заслухали матір постраждалого Анну Камачо, яка сказала, що використовувала велику кількість дитячої присипки J&J для свого сина, коли він був немовлям. Вона плакала, коли описувала хворобу Ернандеса.

"Я не бажаю такого жодному з батьків", — сказала вона.

Очікується, що судовий процес над Ернандесом  завершиться вже цього тижня.

Компанія J&J у квітні подала заяву про банкрутство в Трентоні, запропонувавши виплатити 8,9 мільярда доларів для врегулювання понад 38 000 судових позовів і запобігти виникненню нових справ у майбутньому. Це вже друга спроба компанії врегулювати талькові позови через банкрутство, після того, як федеральний апеляційний суд відхилив попередню пропозицію.

Нагадаємо, колишня дружина принца Ендрю, герцогиня Йоркська, перенесла операцію. В 63-річної матері принцес Беатріс та Євгенії діагностували рак грудей.

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