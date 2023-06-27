Мужчина из Калифорнии заболел раком после использования популярной детской присыпки

Компьютерная томография. Фото: Magnetime

Мужчина из Калифорнии подал в суд на популярную компанию Johnson & Johnson. По его словам, он заболел раком после использования детской присыпки.

Об этом сообщает Reuters.

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Тяжелая болезнь после детской присыпки

"Я просто превратился в испуганного маленького ребенка", — рассказал Эмори Эрнандес о своем диагнозе мезотелиомы 2022 года во время заседания суда.

Он сказал, что избегал бы присыпку J&J, если бы его предупредили, что он содержит асбест, как утверждается в его иске.

Компания отрицает, что ее детская присыпка содержит асбест или вызывает рак. К тому же она утверждает, что болезнь Эрнандеса чрезвычайно редкая и не связана с влиянием асбеста.

Адвокат J&J Элисон Браун спросила у мужчины о том, как много он знает о собственном деле. Эрнандес ответил, что ему мало что известно о деталях иска, а также что он лично не покупал детскую присыпку и не помнит, какой именно продукцией он пользовался.

Во время заседания суда присяжные заслушали мать пострадавшего Анну Камачо, которая сказала, что использовала большое количество детской присыпки J&J для своего сына, когда он был младенцем. Она плакала, когда описывала болезнь Эрнандеса.

"Я не желаю такого ни одному из родителей", — сказала она.

Ожидается, что судебный процесс над Эрнандесом завершится уже на этой неделе.

Компания J&J в апреле подала заявление о банкротстве в Трентоне, предложив выплатить 8,9 миллиарда долларов для урегулирования более 38 000 судебных исков и предотвратить возникновение новых дел в будущем. Это уже вторая попытка компании урегулировать тальковые иски через банкротство после того, как федеральный апелляционный суд отклонил предыдущее предложение.

Напомним, бывшая супруга принца Эндрю, герцогиня Йоркская, перенесла операцию. У 63-летней матери принцесс Беатрис и Евгении диагностировали рак груди.