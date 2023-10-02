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Чим варто снідати, щоб довше жити: поради від експерта

2 жовтня 2023 20:47
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Чим краще снідати — корисні поради, які допоможуть довше жити
Молода дівчина, яка снідає у ліжку. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Кожна людина знає, що сніданок — це найважливіший прийом їжі, який повинен надати енергії на весь день, тому зранку варто харчуватися правильно. Експерт Волтер Лонго розповів, що потрібно їсти на сніданок, щоб довше жити.

Про це розповідає портал GQ.

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Дуже багато людей нехтують сніданком через те, що поспішають на роботу або просто через небажання їсти. Але медики завжди кажуть, що сніданок є дуже важливим прийомом їжі, тому зранку потрібно їсти так, щоб отримати більше користі від продуктів.

Експерт Волтер Лонго дав корисні поради, які допоможуть жити якнайдовше. 

Молодая девушка, употребляющая на завтрак хлопья с молоком
Молода дівчина, яка вживає на сніданок пластівці з молоком. Фото: Freepik

Сніданок для збільшення тривалості життя

За словами експерта Волтера Лонго, до списку трьох найважливіших для здоров’я речей входять:

  • Постійна фізична активність, а саме пересування пішки
  • Періоди голодування 
  • Повноцінний сніданок

Він дав цінні поради і розповів, що саме варто вживати на сніданок для отримання достатньої кількості корисних речовин.

Вживайте декілька типів продуктів

По-перше, потрібно обов’язково до свого раціону харчування додати цільні зерна, корисні жири, фрукти та горіхи. За словами експерта, за допомогою цих продуктів можна отримати велику кількість клітковини, мінералів і вітамінів.

Женщина, употребляющая яблоко и апельсин
Жінка, яка вживає яблуко та апельсин. Фото: Freepik

Харчуйтеся тільки тим, що вам подобається

По-друге, не потрібно змушувати себе їсти те, що не робить вас щасливими. Саме тому фахівець радить визначити, які продукти харчування вам подобаються найбільше, та створити здорову версію цього, дотримуючись першого правила.

Поєднуйте та змінюйте

По-третє, ви повинні вносити певні корективи у свій раціон харчування, щоб отримати якнайбільше корисних речовин, але не жертвувати тим, що вам подобається. Сам фахівець, наприклад, додає зелений чай до чорного, щоб отримати смак улюбленого чорного чаю та, водночас, користь від зеленого чаю.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування не потрібно вживати на сніданок. 

Раніше ми розповідали про те, які продукти здатні запустити процес метаболізму в організмі людини. 

Також ми повідомляли про те, який сніданок поглинає сили людини на весь день.

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