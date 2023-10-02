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Чем стоит завтракать, чтобы дольше жить: советы от эксперта

2 октября 2023 20:47
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Чем лучше завтракать — полезные советы, которые помогут дольше жить
Молодая девушка, которая завтракает в постели. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Каждый человек знает, что завтрак — это самый важный прием пищи, который должен предоставить энергии на весь день, поэтому утром следует питаться правильно. Эксперт Уолтер Лонго рассказал, что нужно есть на завтрак, чтобы дольше жить.

Об этом рассказывает портал GQ.

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Очень многие пренебрегают завтраком из-за того, что спешат на работу или просто из-за нежелания есть. Но медики всегда говорят, что завтрак является очень важным приемом пищи, поэтому с утра нужно есть так, чтобы получить больше пользы от продуктов.

Эксперт Уолтер Лонго дал полезные советы, которые помогут жить как можно дольше.

Молодая девушка, употребляющая на сніданок хлопья с молоком
Молодая девушка, которая употребляет на завтрак хлопья с молоком. Фото: Freepik

Завтрак для увеличения продолжительности жизни

По словам эксперта Уолтера Лонго, в список трех самых важных для здоровья вещей входят:

  • Постоянная физическая активность, а именно передвижение пешком
  • Периоды голодовки
  • Полноценный завтрак

Он дал ценные советы и рассказал, что именно следует употреблять на завтрак для получения достаточного количества полезных веществ.

Употребляйте несколько типов продуктов

Во-первых, нужно обязательно в свой рацион питания добавить цельные зерна, полезные жиры, фрукты и орехи. По словам эксперта, с помощью этих продуктов можно получить большое количество клетчатки, минералов и витаминов.

Женщина, употребляющая яблоко и апельсин
Женщина, употребляющая яблоко и апельсин. Фото: Freepik

Питайтесь только тем, что вам нравится

Во-вторых, не нужно заставлять себя есть то, что не делает вас счастливыми. Именно поэтому специалист советует определить, какие продукты питания вам больше всего нравятся, и создать здоровую версию этого, соблюдая первое правило.

Сочетайте и меняйте

В-третьих, вы должны вносить определенные коррективы в свой рацион питания, чтобы получить больше полезных веществ, но не жертвовать тем, что вам нравится. Сам специалист, например, добавляет зеленый чай к черному, чтобы получить вкус любимого черного чая и одновременно пользу от зеленого чая.

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания не следует употреблять на завтрак.

Ранее мы говорили о том, какие продукты способны запустить процесс метаболизма в организме человека.

Также мы сообщали о том, какой завтрак поглощает силы человека на весь день.

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