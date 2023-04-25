Надмірне вмивання шкодить шкірі.

Жінка вмивається. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вмиватися занадто часто та ретельно шкодить здоров'ю та красі, оскільки це призводить до втрати вологи та наближує скорішу появу зморшок.

Про це повідомила лікарка-косметологиня Доктор Леус.

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Справа в тому, що шкіра — це складна структура, до неї не можна відноситися, як до скла на вікні яке потрібно відмити. Лусочки на шкірі досить складної структури та лежать в ліпідному матриксі, вони виконують функцію захисту.

Як правильно та чим вмиватися?

Водою жир не змивається, тому ми використовуємо різні мила. Але саме мило дуже пересушує шкіру. Коли активні речовини змивають весь бруд зі шкіри, змивається й захисна гідроліпідна мантія шкіри. У такому випадку шкіра залишається не захищеною.

Догляд за шкірою в домашніх умовах. Фото: Pexels

"Тому така "стерилізація" шкіри може призвести до різних грибків на поверхні шкіри, запальних процесів та шкірних хвороб. Тому варто бути обережними з антисептиками та милами, які ретельно вимивають шкіру", —зауважила косметологиня.

Рекомендації

Зверніть увагу на засоби для вмивання у вигляді крему. Зазвичай в таких продуктах є речовини, які лагідно очищають шкіру не пошкоджуючи та не порушуючи її.

"Звернуть увагу, умивалка, яка знімає макіяж та бруд зі шкіри та одночасно створює захист та зволоження", — додала лікарка.

Вмивання обличчя. Фото: Pexels

Міцелярна олія

З віком шкіра становиться не такою пружною.

"Вмивання олійками дуже лагідне та відновлює шкіру. Така емульсія буде допомагати відновленню шкіри", — сказала косметологиня.

Молочко для відновлення

Вмивання засобами у вигляді молочка також будуть дуже лагідно очищувати вашу шкіру. Варто обирати засоби, як зволожують шкіру навіть під час вмивання.

Засоби для догляду за шкірою. Фото: Pexels

Вмивання гелями та пінкою

Спеціалізовані гелі краще вибрати для чутливої шкіри. Крім основної функції для вмивання такі гелі з правильним складом можуть ще й лікувати шкіру.

Скраби

Скраби краще замінити на гомащі. Вони делікатно очищують шкіри не травмуючи шкіру. Якщо ви все ж таки обираєте скраби то потрібно обирати тільки ті, які мають дуже дрібні скрабуючі частинки. При цьому скрабувати шкіру можна не частіше одного разу на тиждень.

Доглянута шкіра. Фото: Pexels

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