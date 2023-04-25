Чрезмерное умывание вредит коже.

Женщина умывается. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Умываться слишком часто и тщательно вредит здоровью и красоте, поскольку это приводит к потере влаги и приближает появление морщин.

Об этом сообщила врач-косметолог Доктор Леус.

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Дело в том, что кожа — это сложная структура, к ней нельзя относиться, как к стеклу на окне, которое нужно отмыть. Чешуйки на коже достаточно сложной структуры и лежат в липидном матриксе, они выполняют функцию защиты.

Как правильно и чем умываться?

Водой жир не смывается, поэтому мы используем разные мыла. Но самое мыло очень пересушивает кожу. Когда активные вещества смывают всю грязь с кожи, смывается защитная гидролипидная мантия кожи. В таком случае кожа остается не защищенной.

Уход за кожей в домашних условиях. Фото: Pexels

"Поэтому такая "стерилизация" кожи может привести к разным грибкам на поверхности кожи, воспалительным процессам и кожным заболеваниям. Поэтому следует осторожничать с антисептиками и мылами, которые тщательно вымывают кожу", — отметила косметолог.

Рекомендации

Обратите внимание на средства для умывания в виде крема. Обычно в таких продуктах есть вещества, которые мягко очищают кожу, не повреждая и не нарушая ее.

"Обратите внимание, умывалка, которая снимает макияж и грязь с кожи и одновременно создает защиту и увлажнение", — добавила врач.

Умывание лица. Фото: Pexels

Мицеллярное масло

С возрастом кожа становится не такой упругой.

"Умывание маслами очень ласково и восстанавливает кожу. Такая эмульсия будет помогать обновлению кожи", — сказала косметолог.

Молочко для восстановления

Умывания средствами в виде молочка также будут очень ласково очищать вашу кожу. Следует выбирать средства, как увлажняющие кожу даже во время умывания.

Средства по уходу за кожей. Фото: Pexels

Умывание гелями и пенкой

Специализированные гели лучше выбрать для чувствительной кожи. Помимо основной функции для умывания, такие гели с правильным составом могут еще и лечить кожу.

Скрабы

Скрабы лучше заменить гомащей. Они деликатно очищают кожу не травмируя кожу. Если вы все же выбираете скрабы, то нужно выбирать только те, которые имеют очень мелкие скрабирующие частицы. При этом скрабить кожу можно не чаще раза в неделю.

Ухоженная кожа. Фото: Pexels

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