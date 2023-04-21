Землю накрила остання в квітні велика магнітна буря: як убезпечитися від неприємних наслідків
21 квітня на Землі відчуватиметься остання у квітні потужна магнітна буря. Аби пережити її без серйозних наслідків, їжте менше "важкої" їжі, пийте більше води і перебувайте на свіжому повітрі.
Про це повідомляє інтернет-портал Meteoagent.
Потужна магнітна буря
Землю в останні дні накрила сильна магнітна буря.
Розпочалося магнітне збурення 20 квітня, продовжиться воно сьогодні, 21-го.
Повідомляється, що це остання така магнітна буря у квітні. До кінця місяця таких явищ подібного масштабу не очікується.
Наслідки для людей і спроби убезпечитися
Фахівці зазначають, що потужні магнітні бурі негативно впливають на здоров’я. Особливо важко у такій ситуації людям з хронічними хворобами та вагітним жінкам.
Для того, аби убезпечитися від серйозних наслідків, рекомендується:
- пити більше води;
- обмежити вживання "важкої" їжі, алкоголю та кави;
- включити у раціон більше фруктів та овочів;
- більше перебувати на свіжому повітрі;
- уникати стресових ситуацій, суперечок, конфліктів та переїздів.
Нагадаємо, раніше прогнозувалося, що останні 9 днів квітня будуть спокійними. Науковці у кінці березня ще не бачили можливих спалахів на Сонці, які б потурбували магнітне поле Землі у ці дати.