Землю накрила остання в квітні велика магнітна буря: як убезпечитися від неприємних наслідків

Як магнітна буря впливає на Землю. Фото: Вікіпедія

21 квітня на Землі відчуватиметься остання у квітні потужна магнітна буря. Аби пережити її без серйозних наслідків, їжте менше "важкої" їжі, пийте більше води і перебувайте на свіжому повітрі.

Про це повідомляє інтернет-портал Meteoagent.

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Потужна магнітна буря

Землю в останні дні накрила сильна магнітна буря.

Розпочалося магнітне збурення 20 квітня, продовжиться воно сьогодні, 21-го.

Повідомляється, що це остання така магнітна буря у квітні. До кінця місяця таких явищ подібного масштабу не очікується.

Наслідки для людей і спроби убезпечитися

Фахівці зазначають, що потужні магнітні бурі негативно впливають на здоров’я. Особливо важко у такій ситуації людям з хронічними хворобами та вагітним жінкам.

Для того, аби убезпечитися від серйозних наслідків, рекомендується:

пити більше води;

обмежити вживання "важкої" їжі, алкоголю та кави;

включити у раціон більше фруктів та овочів;

більше перебувати на свіжому повітрі;

уникати стресових ситуацій, суперечок, конфліктів та переїздів.

Нагадаємо, раніше прогнозувалося, що останні 9 днів квітня будуть спокійними. Науковці у кінці березня ще не бачили можливих спалахів на Сонці, які б потурбували магнітне поле Землі у ці дати.