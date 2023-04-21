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Землю накрила остання в квітні велика магнітна буря: як убезпечитися від неприємних наслідків

21 квітня 2023 08:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Землю накрила остання в квітні велика магнітна буря: як убезпечитися від неприємних наслідків
Як магнітна буря впливає на Землю. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

21 квітня на Землі відчуватиметься остання у квітні потужна магнітна буря. Аби пережити її без серйозних наслідків, їжте менше "важкої" їжі, пийте більше води і перебувайте на свіжому повітрі.

Про це повідомляє інтернет-портал Meteoagent.

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Потужна магнітна буря

Землю в останні дні накрила сильна магнітна буря.

Розпочалося магнітне збурення 20 квітня, продовжиться воно сьогодні, 21-го.

Повідомляється, що це остання така магнітна буря у квітні. До кінця місяця таких явищ подібного масштабу не очікується.

Наслідки для людей і спроби убезпечитися

Фахівці зазначають, що потужні магнітні бурі негативно впливають на здоров’я. Особливо важко у такій ситуації людям з хронічними хворобами та вагітним жінкам.

Для того, аби убезпечитися від серйозних наслідків, рекомендується:

  • пити більше води;
  • обмежити вживання "важкої" їжі, алкоголю та кави;
  • включити у раціон більше фруктів та овочів;
  • більше перебувати на свіжому повітрі;
  • уникати стресових ситуацій, суперечок, конфліктів та переїздів.

Нагадаємо, раніше прогнозувалося, що останні 9 днів квітня будуть спокійними. Науковці у кінці березня ще не бачили можливих спалахів на Сонці, які б потурбували магнітне поле Землі у ці дати.

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