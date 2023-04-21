Землю накрыла последняя в апреле большая магнитная буря: как уберечься от неприятных последствий
21 апреля на Земле будет ощущаться последняя в апреле мощная магнитная буря. Чтобы пережить ее без серьезных последствий, ешьте меньше "тяжелой" еды, пейте больше воды и находитесь на свежем воздухе.
Об этом сообщает интернет-портал Meteoagent.
Мощная магнитная буря
Землю в последние дни накрыла мощная магнитная буря.
Началось магнитное возмущение 20 апреля, продолжится оно сегодня, 21-го.
Сообщается, что это последняя магнитная буря в апреле. До конца месяца таких явлений подобного масштаба не ожидается.
Последствия для людей и попытки уберечься
Специалисты отмечают, что мощные магнитные бури оказывают негативное влияние на здоровье. Особенно тяжело в такой ситуации людям с хроническими болезнями и беременным женщинам.
Для того чтобы обезопаситься от серьезных последствий, рекомендуется:
- пить больше воды;
- ограничить употребление "тяжелой" пищи, алкоголя и кофе;
- включить в рацион больше фруктов и овощей;
- больше находиться на свежем воздухе;
- избегать стрессовых ситуаций, споров, конфликтов и переездов.
Напомним, ранее прогнозировалось, что последние 9 дней апреля будут спокойны. Ученые в конце марта еще не видели возможных вспышек на Солнце, которые бы потревожили магнитное поле Земли в эти даты.