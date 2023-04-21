Землю накрыла последняя в апреле большая магнитная буря: как уберечься от неприятных последствий

Как магнитная буря влияет на Землю. Фото: Википедия

21 апреля на Земле будет ощущаться последняя в апреле мощная магнитная буря. Чтобы пережить ее без серьезных последствий, ешьте меньше "тяжелой" еды, пейте больше воды и находитесь на свежем воздухе.

Об этом сообщает интернет-портал Meteoagent.

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Землю в последние дни накрыла мощная магнитная буря.

Началось магнитное возмущение 20 апреля, продолжится оно сегодня, 21-го.

Сообщается, что это последняя магнитная буря в апреле. До конца месяца таких явлений подобного масштаба не ожидается.

Последствия для людей и попытки уберечься

Специалисты отмечают, что мощные магнитные бури оказывают негативное влияние на здоровье. Особенно тяжело в такой ситуации людям с хроническими болезнями и беременным женщинам.

Для того чтобы обезопаситься от серьезных последствий, рекомендуется:

пить больше воды;

ограничить употребление "тяжелой" пищи, алкоголя и кофе;

включить в рацион больше фруктов и овощей;

больше находиться на свежем воздухе;

избегать стрессовых ситуаций, споров, конфликтов и переездов.

Напомним, ранее прогнозировалось, что последние 9 дней апреля будут спокойны. Ученые в конце марта еще не видели возможных вспышек на Солнце, которые бы потревожили магнитное поле Земли в эти даты.