Всесвітній день серця - статистика захворюваності в Україні

Хвороби серця у дітей. Фото: з відкритих джерел

Всесвітній день серця відзначають 29 вересня, аби привернути увагу всіх до серцево-судинних захворювань. І статистика доводить, що такі хвороби помолодшали. Серця у молоді болять не від почуттів, а від хвороб. Та і чек-ап свого здоров'я у кардіолога люди не звикли робити без причини, хоча варто. Навіть якщо ви не курите і не вживаєте алкоголь, це не запорука абсолютно ідеальної кардіограми.

Чому важливо звертати увагу на серцево-судинні хвороби, що найбільше шкодить здоров'ю і як його вберегти — в матеріалі Новини.LIVE.

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Всесвітній день серця

Окремий день у році виділили для привернення уваги до серця — не випадковість. Цю ініціативу Всесвітня організація серця за підтримки ВООЗ започаткувала з 2000 року, адже серцево-судинні захворювання (ССЗ) стали основною причиною смертності в світі, їх називають вбивцею 21 століття. Так, саме хвороби серця, а не рак, СНІД, туберкульоз чи малярія.

За даними Центру громадського здоров'я України, 64% випадків смертей в Україні припадає саме на серцево-судинні захворювання. Щороку це близько 450 000 смертей. Інфаркти та інсульти ближче, ніж можна було собі уявити. З цими діагнозами зазвичай асоціюються старенькі бабусі чи дідусі, але хвороби мають тенденцію до ''помолодшання'' і зараз спостерігаються у людей віком 20, 30 та 40 років.

Причинами ССЗ є надлишкова маса тіла, шкідливі звички (на кшталт куріння та вживання алкоголю) та психоемоційні навантаження. Саме тому українці в додатковій зоні ризику через війну, адже переживають сильний стрес.

Евакуація населення. Фото: з відкритих джерел

І це не лише страх за безпеку, а й емоційне навантаження через зниження рівня життя або ж вплив на організм шкідливого довкілля. Підрив Каховської ГЕС, мор риби на Десні через отруєння води, смоги в повітрі через пожежі Чорнобильських лісів — всі ці події останніх років можуть стати факторами погіршення здоров'я населення. Неможливо не перейматися і за базові речі в житті — житло, гроші на їжу, наявність комунальних благ тощо.

"Емоційна напруга і стрес, які спостерігаються під час війни, веде до постійної напруги симпатичної нервової системи, підвищеної секреції корою надниркових залоз гормону стресу — кортизолу. І як результат — підвищення артеріального тиску і поганого його контролю у тих, хто вже лікується лікарськими засобами від гіпертонії. Також підвищена активність симпатики веде до спазму судин. Ці фактори підвищують ризик розвитку захворювань судин та серця", — повідомив представник групи фармацевтичних компаній "Кусум".



Медичний радник групи фармацевтичних компаній "Кусум" Євген Сабадаш. Фото: Євген Сабадаш

За їхніми словами, військові дії погіршують і фактори ризику серцево-судинних захворювань, що найбільш яскраво видно на підвищенні споживання тютюну та алкоголю.

Та жахливою статистика є не лише для дорослих, які шкідливими звичками псують своє життя, а й для дітей. Світова статистика показує, що частота вроджених вад серця (ВВС) у світі становить 9 на 1000 новонароджених, в Європі — 8/1000, що в 4 рази частіше, ніж дефекти невральної трубки та в 6 разів вище за хромосомні аномалії.

За даними Міністерства юстиції у 2023 році в Україні народилось 187 387 дітей, із них близько 1500 дітей мали ВВС. При цьому, 30% малюків виписуються із пологового будинку навіть без підозри на страшний діагноз. Половина з них — помирають.

Хвороби серця у дітей. Фото: з відкритих джерел

Проте, як повідомила засновниця благодійного фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук, за умови своєчасної діагностики та операції 99% із них мають можливість жити повноцінним життям. Але, на жаль, через брак фінансування медичних закладів і недостатню поінформованість, багато дітей втрачають цей шанс.

Складна операція на серці дитини у Львові 2022 рік. Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на війну, у фонді "Твоя опора" продовжили проєкт допомоги дітям з вродженими вадами серця "Велике маленьке серце".

Допомога дітям з вадами серця

Операції на серці є складними та дорогими. Їхня вартість в середньому становить 100 000 грн, і для багатьох сімей це непосильна сума. Тому допомога фондів в цьому напрямку надважлива.

"Ми вже багато років збираємо кошти для проведення кардіохірургічних операцій, щоб допомогти дітям із малозабезпечених, багатодітних сімей, сиротам та іншим соціально незахищеним категоріям. За час існування проєкту при підтримці партнерів з бізнесу та небайдужих людей вдалося зібрати майже 30 млн грн, що дало можливість допомогти майже 1 000 дітям з вадами серця", — повідомила Валерія Татарчук.

Засновниця благодійного фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук. Фото: Валерія Татарчук

Додамо, що на сьогодні "Твоя опора" є єдиною українською організацією, яка входить до Всесвітньої федерації серця, що є провідним партнером ВООЗ у лікуванні та контролі серцево-судинних захворювань.

Що допоможе зберегти здоров'я серця

МОЗ надає дуже зрозумілі рекомендації, які точно знають всі дорослі. Однак, знання не завжди приводять до результату, якщо ними не користуватися. Тому якщо ви бажаєте зберегти серце, дотримуйтеся таких рекомендацій:

не куріть;

більше рухайтесь, ходіть пішки та сходами;

харчуйтесь правильно та контролюйте свою вагу;

відмовтесь або обмежте вживання алкоголю;

періодично вимірюйте свій артеріальний тиск;

уникайте стресу.

Рекомендації, як зберегти здоров'я серця. Фото: МОЗ

Рекомендації саме для вас може визначити лише лікар, провівши оцінку здоров'я вашого серця. Представники групи фармацевтичних компаній "Кусум" наголошують на тому, що медикаментозна профілактика неможлива без попередньої комплексної оцінки ризику розвитку серцево-судинних захворювань, який може провести тільки лікар. За даними фармацевтів, основними методами профілактики мають бути не ліки, а зміна способу життя та дієтичних звичок.

Правильне харчування вдома. Фото: з відкритих джерел

Рекомендації ВООЗ включають, зокрема, щоденне вживання овочів та фруктів, обмеження солі: не більше 1 чайної ложки солі на всю їжу за день. Слід також обмежити вживання цукру, вживати більше їжі, що містить клітковину, бобових, горіхів.

Цінними для судин вважаються продукти, що містять омега 3 жирні кислоти: морська риба, олія, горіхи. Для організації правильної дієти та фізичної активності можна звернутися до свого сімейного лікаря, а також до лікаря-дієтолога.

"Якщо лікар робить висновок про те, що дієти та модифікації способу життя недостатньо, то він може призначити медикаментозні препарати різних груп. Вибір їх групи, режим призначення, доза і тривалість залежать від тих порушень, які були виявлені у хворого при обстеженні, і чи були серцево-судинні захворювання до цього візиту до лікаря", — додав представник групи фармацевтичних компаній "Кусум".

Як ми писали раніше, в суспільстві існує досить популярна думка про те, що алкоголь у невеликих дозах здатний зменшувати рівень стресу. Втім, на думку українського лікаря Євгена Комаровського, це не універсальне правило і зловживати ним точно не варто.