Всемирный день сердца – статистика заболеваемости в Украине

Всемирный день сердца — что убивает украинцев и как надолго сохранить здоровье
Всемирный день сердца отмечают 29 сентября, чтобы привлечь всех к сердечно-сосудистым заболеваниям. И статистика доказывает, что такие болезни помолодели. Сердца у молодежи болят не от чувств, а от болезней. Да и чек-ап своего здоровья у кардиолога люди не привыкли делать без причины, хотя стоит. Даже если вы не курите и не употребляете алкоголь, это не залог абсолютно идеальной кардиограммы.
Почему важно обращать внимание на сердечно-сосудистые болезни, которые больше всего вредят здоровью и как его уберечь — в материале Новини.LIVE.
Всемирный день сердца
Отдельный день в году выделили для привлечения внимания к сердцу — не случайность. Эту инициативу Всемирная организация сердца при поддержке ВОЗ начала с 2000 года, ведь сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) стали основной причиной смертности в мире, их называют убийцей 21 века. Да, именно болезни сердца, а не рак, СПИД, туберкулез или малярия.
По данным Центра общественного здоровья Украины, 64% случаев смертей в Украине приходится именно на сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно это около 450 000 смертей. Инфаркты и инсульты ближе, чем можно было представить. С этими диагнозами обычно ассоциируются бабушки или дедушки, но болезни имеют тенденцию к ''помолодению'' и сейчас встречаются у людей в возрасте 20, 30 и 40 лет.
Причинами ССЗ являются избыточная масса тела, вредные привычки (типа курения и употребления алкоголя) и психоэмоциональные нагрузки. Именно поэтому украинцы в дополнительной зоне риска и из-за войны, ведь переживают сильный стресс.
И это не только страх за безопасность, но и эмоциональная нагрузка из-за снижения уровня жизни или же влияние на организм вредной среды. Подрыв Каховской ГЭС, мор рыбы на Десне из-за отравления воды, смога в воздухе из-за пожаров Чернобыльских лесов — все эти события последних лет могут стать факторами ухудшения здоровья населения. Невозможно не беспокоиться и о базовых вещах в жизни — о жилье, деньгах на еду, наличии коммунальных благ и т.д.
"Эмоциональное напряжение и стресс, которые наблюдаются во время войны, ведет к постоянному напряжению симпатической нервной системы, повышенной секреции корой надпочечников гормона стресса — кортизола. И как результат — повышения артериального давления и более плохого его контроля у тех, кто уже лечится лекарственными средствами от гипертонии. Также повышенная активность симпатики ведет к спазму сосудов. Эти факторы повышают риск развития заболеваний сосудов и сердца", — сообщил представитель группы фармацевтических компаний "Кусум".
По его словам, военные действия усугубляют и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, что наиболее ярко видно на повышении потребления табака и алкоголя.
Но ужасная статистика не только для взрослых, которые вредными привычками портят свою жизнь, но и для детей. Мировая статистика показывает, что частота врожденных пороков сердца (ВПС) в мире составляет 9 на 1000 новорожденных, в Европе — 8/1000, что в 4 раза чаще, чем дефекты невральной трубки и в 6 раз выше хромосомных аномалий.
По данным Министерства юстиции, в 2023 году в Украине родилось 187 387 детей, из них около 1500 детей имели ВВС. При этом 30% малышей выписываются из роддома даже без подозрения на страшный диагноз. Половина из них — умирают.
Однако, как сообщила основатель благотворительного фонда "Твоя опора" Валерия Татарчук, при своевременной диагностике и операции 99% из них имеют возможность жить полноценной жизнью. Но, к сожалению, из-за отсутствия финансирования медицинских учреждений и недостаточной осведомленности, многие дети теряют этот шанс.
Несмотря на войну, в фонде "Твоя опора" продолжили проект помощи детям с врожденными пороками сердца "Большое маленькое сердце".
Помощь детям с пороками сердца
Операции на сердце сложные и дорогие. Их стоимость в среднем составляет 100 000 грн, и для многих семей это непосильная сумма. Поэтому помощь фондов в данном направлении сверхважна.
"Мы уже много лет собираем средства для проведения кардиохирургических операций, чтобы помочь детям из малообеспеченных, многодетных семей, сиротам и другим социально незащищенным категориям. За время существования проекта при поддержке партнеров по бизнесу и неравнодушных людей удалось собрать почти 30 млн грн, что дало возможность помочь почти 1 000 детям с пороками сердца", — сообщила Валерия Татарчук.
Добавим, что сегодня "Твоя опора" является единственной украинской организацией, которая входит во Всемирную федерацию сердца, которая является ведущим партнером ВОЗ в лечении и контроле сердечно-сосудистых заболеваний.
Что поможет сохранить здоровье сердца
Минздрав дает очень понятные рекомендации, которые точно знают все взрослые. Однако знания не всегда приводят к результату, если ими не пользоваться. Поэтому, если вы хотите сохранить сердце, следуйте таким рекомендациям:
- не курите;
- больше двигайтесь, ходите пешком и по лестнице;
- питайтесь правильно и контролируйте свой вес;
- откажитесь или ограничьте употребление алкоголя;
- периодически измеряйте свое давление;
- избегайте стресса.
Рекомендации именно вам может определить только врач, проведя оценку здоровья вашего сердца. Представители группы фармацевтических компаний "Кусум" отмечают, что медикаментозная профилактика невозможна без предварительной комплексной оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который может провести только врач. По данным фармацевтов, основными методами профилактики должно быть не лекарство, а изменение образа жизни и диетических привычек.
Рекомендации ВОЗ включают, в частности, ежедневное употребление овощей и фруктов, ограничение соли: не более 1 чайной ложки соли на всю еду в день. Следует также ограничить употребление сахара, употреблять больше пищи, содержащей клетчатку, бобовые, орехи.
Ценными для сосудов считаются продукты, которые содержат омега 3 жирные кислоты: морская рыба, растительное масло, орехи. Для организации правильной диеты и физической активности можно обратиться к своему семейному врачу, а также к врачу-диетологу.
''Если врач делает вывод о том, что диеты и модификации образа жизни недостаточно, то он может назначить медикаментозные препараты разных групп. Выбор их группы, режим назначения, доза и длительность зависят от тех нарушений, которые были обнаружены у больного при обследовании, и были ли сердечно-сосудистые заболевания до этого визит к врачу", — добавил представитель группы фармацевтических компаний "Кусум".
Как мы писали ранее, в обществе существует достаточно популярное мнение о том, что алкоголь в небольших дозах способен снижать уровень стресса. Впрочем, по мнению украинского врача Евгения Комаровского, это не универсальное правило и злоупотреблять им точно не стоит.
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