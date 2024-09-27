Всемирный день сердца – статистика заболеваемости в Украине

Болезни сердца у детей. Фото: из открытых источников

Всемирный день сердца отмечают 29 сентября, чтобы привлечь всех к сердечно-сосудистым заболеваниям. И статистика доказывает, что такие болезни помолодели. Сердца у молодежи болят не от чувств, а от болезней. Да и чек-ап своего здоровья у кардиолога люди не привыкли делать без причины, хотя стоит. Даже если вы не курите и не употребляете алкоголь, это не залог абсолютно идеальной кардиограммы.

Почему важно обращать внимание на сердечно-сосудистые болезни, которые больше всего вредят здоровью и как его уберечь — в материале Новини.LIVE.

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Всемирный день сердца

Отдельный день в году выделили для привлечения внимания к сердцу — не случайность. Эту инициативу Всемирная организация сердца при поддержке ВОЗ начала с 2000 года, ведь сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) стали основной причиной смертности в мире, их называют убийцей 21 века. Да, именно болезни сердца, а не рак, СПИД, туберкулез или малярия.

По данным Центра общественного здоровья Украины, 64% случаев смертей в Украине приходится именно на сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно это около 450 000 смертей. Инфаркты и инсульты ближе, чем можно было представить. С этими диагнозами обычно ассоциируются бабушки или дедушки, но болезни имеют тенденцию к ''помолодению'' и сейчас встречаются у людей в возрасте 20, 30 и 40 лет.

Причинами ССЗ являются избыточная масса тела, вредные привычки (типа курения и употребления алкоголя) и психоэмоциональные нагрузки. Именно поэтому украинцы в дополнительной зоне риска и из-за войны, ведь переживают сильный стресс.

Эвакуация населения. Фото: из открытых источников

И это не только страх за безопасность, но и эмоциональная нагрузка из-за снижения уровня жизни или же влияние на организм вредной среды. Подрыв Каховской ГЭС, мор рыбы на Десне из-за отравления воды, смога в воздухе из-за пожаров Чернобыльских лесов — все эти события последних лет могут стать факторами ухудшения здоровья населения. Невозможно не беспокоиться и о базовых вещах в жизни — о жилье, деньгах на еду, наличии коммунальных благ и т.д.

"Эмоциональное напряжение и стресс, которые наблюдаются во время войны, ведет к постоянному напряжению симпатической нервной системы, повышенной секреции корой надпочечников гормона стресса — кортизола. И как результат — повышения артериального давления и более плохого его контроля у тех, кто уже лечится лекарственными средствами от гипертонии. Также повышенная активность симпатики ведет к спазму сосудов. Эти факторы повышают риск развития заболеваний сосудов и сердца", — сообщил представитель группы фармацевтических компаний "Кусум".

Медицинский советник группы фармацевтических компаний "Кусум" Евгений Сабадаш. Фото: Евгений Сабадаш

По его словам, военные действия усугубляют и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, что наиболее ярко видно на повышении потребления табака и алкоголя.

Но ужасная статистика не только для взрослых, которые вредными привычками портят свою жизнь, но и для детей. Мировая статистика показывает, что частота врожденных пороков сердца (ВПС) в мире составляет 9 на 1000 новорожденных, в Европе — 8/1000, что в 4 раза чаще, чем дефекты невральной трубки и в 6 раз выше хромосомных аномалий.

По данным Министерства юстиции, в 2023 году в Украине родилось 187 387 детей, из них около 1500 детей имели ВВС. При этом 30% малышей выписываются из роддома даже без подозрения на страшный диагноз. Половина из них — умирают.

Болезни сердца у детей. Фото: из открытых источников

Однако, как сообщила основатель благотворительного фонда "Твоя опора" Валерия Татарчук, при своевременной диагностике и операции 99% из них имеют возможность жить полноценной жизнью. Но, к сожалению, из-за отсутствия финансирования медицинских учреждений и недостаточной осведомленности, многие дети теряют этот шанс.

Сложная операция на сердце ребенка в Львове 2022 год. Фото: из открытых источников

Несмотря на войну, в фонде "Твоя опора" продолжили проект помощи детям с врожденными пороками сердца "Большое маленькое сердце".

Помощь детям с пороками сердца

Операции на сердце сложные и дорогие. Их стоимость в среднем составляет 100 000 грн, и для многих семей это непосильная сумма. Поэтому помощь фондов в данном направлении сверхважна.

"Мы уже много лет собираем средства для проведения кардиохирургических операций, чтобы помочь детям из малообеспеченных, многодетных семей, сиротам и другим социально незащищенным категориям. За время существования проекта при поддержке партнеров по бизнесу и неравнодушных людей удалось собрать почти 30 млн грн, что дало возможность помочь почти 1 000 детям с пороками сердца", — сообщила Валерия Татарчук.

Основатель благотворительного фонда "Твоя опора" Валерия Татарчук. Фото: Валерия Татарчук

Добавим, что сегодня "Твоя опора" является единственной украинской организацией, которая входит во Всемирную федерацию сердца, которая является ведущим партнером ВОЗ в лечении и контроле сердечно-сосудистых заболеваний.

Что поможет сохранить здоровье сердца

Минздрав дает очень понятные рекомендации, которые точно знают все взрослые. Однако знания не всегда приводят к результату, если ими не пользоваться. Поэтому, если вы хотите сохранить сердце, следуйте таким рекомендациям:

не курите;

больше двигайтесь, ходите пешком и по лестнице;

питайтесь правильно и контролируйте свой вес;

откажитесь или ограничьте употребление алкоголя;

периодически измеряйте свое давление;

избегайте стресса.

Рекомендации по сохранению здоровья сердца. Фото: МОЗ

Рекомендации именно вам может определить только врач, проведя оценку здоровья вашего сердца. Представители группы фармацевтических компаний "Кусум" отмечают, что медикаментозная профилактика невозможна без предварительной комплексной оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который может провести только врач. По данным фармацевтов, основными методами профилактики должно быть не лекарство, а изменение образа жизни и диетических привычек.

Правильное питание дома. Фото: из открытых источников

Рекомендации ВОЗ включают, в частности, ежедневное употребление овощей и фруктов, ограничение соли: не более 1 чайной ложки соли на всю еду в день. Следует также ограничить употребление сахара, употреблять больше пищи, содержащей клетчатку, бобовые, орехи.

Ценными для сосудов считаются продукты, которые содержат омега 3 жирные кислоты: морская рыба, растительное масло, орехи. Для организации правильной диеты и физической активности можно обратиться к своему семейному врачу, а также к врачу-диетологу.

''Если врач делает вывод о том, что диеты и модификации образа жизни недостаточно, то он может назначить медикаментозные препараты разных групп. Выбор их группы, режим назначения, доза и длительность зависят от тех нарушений, которые были обнаружены у больного при обследовании, и были ли сердечно-сосудистые заболевания до этого визит к врачу", — добавил представитель группы фармацевтических компаний "Кусум".

Как мы писали ранее, в обществе существует достаточно популярное мнение о том, что алкоголь в небольших дозах способен снижать уровень стресса. Впрочем, по мнению украинского врача Евгения Комаровского, это не универсальное правило и злоупотреблять им точно не стоит.